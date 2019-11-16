Son Dakika Haberleri: Harvard'lı öğrenciler İsrail'in BM Temsilcisi Danon'ı protesto etti
Son Dakika Güncel Harvard'lı öğrenciler İsrail'in BM Temsilcisi Danon'ı protesto etti - Son Dakika

Harvard'lı öğrenciler İsrail'in BM Temsilcisi Danon'ı protesto etti

6 saat önce

ABD'nin New York kentinde İsrail Konsolosluğunun düzenlediği konferansta 100'den fazla Harvard Üniversitesi öğrencisi İsrail'in saldırılarını protesto ederek, salonu terk etti.

Harvard'lı öğrenciler İsrail'in BM Temsilcisi Danon'ı protesto etti, System.String[]

ABD'nin New York kentinde İsrail Konsolosluğunun düzenlediği konferansta 100'den fazla Harvard Üniversitesi öğrencisi İsrail'in saldırılarını protesto ederek, salonu terk etti.


Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde İsrail'in yerleşim politikalarına dair düzenlenen konferansta, İsrail'in yoğunlaşan saldırıları konferansa katılan Harvard Üniversitesi öğrencileri tarafından protesto edildi.


İsrail'in Birleşmiş Milletler Temsilcisi Danny Danon'ın konuşması başladığı an tabelalar kaldıran Harvard'lı öğrenciler boykot ederek salonu terk etti. Öğrenciler ABD'yi ziyaret eden Danon'u istemediklerini belirtti. Öğrenciler, devam eden İsrail saldırıları nedeniyle Filistin halkının büyük bir haksızlığa uğradığını ifade etti.


Harvard Üniversitesi öğrencisi Nadia Alousi, "Harvard'da farkında ve cesareti olan öğrenciler Filistin halkını destekliyor. Salonu terk ettik. Birleşmiş Milletler Temsilcisi Danny Danon'ın sunumunu boykot ettik" ifadelerini kullandı. - NEW YORK

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 10:56 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İBB Başkanı İmamoğlu'ndan su zammı yorumu: 'Zam yapmıyoruz' diye taahhüdümüz yoktu
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EYT açıklaması: Seçim kaybetsem bile bu işte yokum Erdoğan, seçim döneminde izlettiği videoyu yeniden gündeme getirdi Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz indirimi müjdesi: Daha da inecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2019 17:02:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Harvard'lı öğrenciler İsrail'in BM Temsilcisi Danon'ı protesto etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]