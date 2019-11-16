- Harvard'lı öğrenciler İsrail'in BM Temsilcisi Danon'ı protesto etti

NEW YORK - ABD'nin New York kentinde İsrail Konsolosluğunun düzenlediği konferansta 100'den fazla Harvard Üniversitesi öğrencisi İsrail'in saldırılarını protesto ederek, salonu terk etti.

Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde İsrail'in yerleşim politikalarına dair düzenlenen konferansta, İsrail'in yoğunlaşan saldırıları konferansa katılan Harvard Üniversitesi öğrencileri tarafından protesto edildi.

İsrail'in Birleşmiş Milletler Temsilcisi Danny Danon'ın konuşması başladığı an tabelalar kaldıran Harvard'lı öğrenciler boykot ederek salonu terk etti. Öğrenciler ABD'yi ziyaret eden Danon'u istemediklerini belirtti. Öğrenciler, devam eden İsrail saldırıları nedeniyle Filistin halkının büyük bir haksızlığa uğradığını ifade etti.

Harvard Üniversitesi öğrencisi Nadia Alousi, "Harvard'da farkında ve cesareti olan öğrenciler Filistin halkını destekliyor. Salonu terk ettik. Birleşmiş Milletler Temsilcisi Danny Danon'ın sunumunu boykot ettik" ifadelerini kullandı.