Son Dakika Haberleri: - Harvard'lı öğrenciler İsrail'in BM Temsilcisi Danon'ı protesto etti
Son Dakika Güncel - Harvard'lı öğrenciler İsrail'in BM Temsilcisi Danon'ı protesto etti - Son Dakika

- Harvard'lı öğrenciler İsrail'in BM Temsilcisi Danon'ı protesto etti

6 saat önce

- Harvard'lı öğrenciler İsrail'in BM Temsilcisi Danon'ı protesto ettiNEW YORK - ABD'nin New York kentinde İsrail Konsolosluğunun düzenlediği konferansta 100'den fazla Harvard Üniversitesi öğrencisi İsrail'in saldırılarını protesto ederek, salonu terk etti.

- Harvard'lı öğrenciler İsrail'in BM Temsilcisi Danon'ı protesto etti

NEW YORK - ABD'nin New York kentinde İsrail Konsolosluğunun düzenlediği konferansta 100'den fazla Harvard Üniversitesi öğrencisi İsrail'in saldırılarını protesto ederek, salonu terk etti.

Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde İsrail'in yerleşim politikalarına dair düzenlenen konferansta, İsrail'in yoğunlaşan saldırıları konferansa katılan Harvard Üniversitesi öğrencileri tarafından protesto edildi.

İsrail'in Birleşmiş Milletler Temsilcisi Danny Danon'ın konuşması başladığı an tabelalar kaldıran Harvard'lı öğrenciler boykot ederek salonu terk etti. Öğrenciler ABD'yi ziyaret eden Danon'u istemediklerini belirtti. Öğrenciler, devam eden İsrail saldırıları nedeniyle Filistin halkının büyük bir haksızlığa uğradığını ifade etti.

Harvard Üniversitesi öğrencisi Nadia Alousi, "Harvard'da farkında ve cesareti olan öğrenciler Filistin halkını destekliyor. Salonu terk ettik. Birleşmiş Milletler Temsilcisi Danny Danon'ın sunumunu boykot ettik" ifadelerini kullandı.

- Harvard'lı öğrenciler İsrail'in BM Temsilcisi Danon'ı protesto etti

Harvard Üniversitesi, Birleşmiş Milletler, İsrail, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 11:14 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Benzine yapılan zam sonrası İran karıştı! Protesto gösterileri büyüyor
Son Dakika: Karaköy'de başörtülü kıza saldıran kadın tutuklandı Karaköy'den sonra Beşiktaş'ta da çirkin görüntüler! Türbanlı kadına yumruklu saldırı Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 988 EYP ve 442 mayın etkisiz hale getirildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2019 18:03:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: - Harvard'lı öğrenciler İsrail'in BM Temsilcisi Danon'ı protesto etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]