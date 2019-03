Harvard'lı Tannous, İkçü Öğrencilerle Buluştu

İZMİR Katip Çelebi Üniversitesi'nde (İKÇÜ) düzenlenen konferansa, ABD'deki Harvard Tıp Fakültesi Nöroloji Departmanı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bakhos A. Tannous konuk oldu.

İZMİR Katip Çelebi Üniversitesi'nde (İKÇÜ) düzenlenen konferansa, ABD'deki Harvard Tıp Fakültesi Nöroloji Departmanı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bakhos A. Tannous konuk oldu. Konferansta, kök hücre tedavileri ve kanser hakkında tıp dünyasındaki son gelişmeler aktarıldı.



İKÇÜ Sinirbilim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nce, kök hücre tedavileri ve kanser başlıklarında tıp dünyasındaki son gelişmeleri gündeme getirmek amacıyla konferans düzenlendi. Harvard Tıp Fakültesi Nöroloji Departmanı Öğretim Üyesi, Nörobilim Merkezi, MGH Vektör Geliştirme Merkezi, Deneysel Terapötikler ve Moleküler Görüntüleme Laboratuvarı Direktörü Prof. Dr. Bakhos A. Tannousi de konferansa konuk oldu. 'Cancer Stem Cells Diagnosis and Therapy: From Bench to Bedside' başlıklı konferansa, eczacılık ve tıp fakültesi öğrencileri yoğun katılım gösterdi.



Beyin kanserine yönelik tanı ve tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi ile ilgili olarak moleküler görüntüleme, gen tedavi, kök hücre ve immünoterapi araştırmaları alanlarında çalışmalar yapan sayısız patente sahip bilim insanı Tannous, konferansta deneyimlerini öğrencilerle paylaştı.



'HEM ÜNİVERSİTEMİZ HEM DE ÜLKEMİZ AÇISINDAN ÖNEMLİ'



İKÇÜ Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mutlu Aytemir, şunları söyledi:



"İlk öğrencilerini bu sene alan İKÇÜ Eczacılık Fakültesi, ülkenin ihtiyacı olan çağın gereksinimine uygun mezunlar vermeyi, ilaç ve eczacılık alanında ulusal ve uluslararası arenada üniversitemizi öne çıkaracak projeler hazırlayarak bu projeleri ürüne dönüştürmeyi hedeflemiştir. TÜBİTAK Vizyon 2023 raporunda belirtildiği üzere, biyoteknoloji ve nanoteknoloji alanlarında son 20 yılda gelişmeler yaşanmıştır. Gelişmiş ülkeler bu yeniliklerini ekonomik faydaya çevirmeyi başarmıştır. Türkiye sahip olduğu olanaklar ve vizyon ile kısa bir dönemde moleküler biyoloji, biyoteknoloji ve gen teknolojilerinde küresel bir güç haline gelme potansiyeline sahiptir. Bu ise ancak yetişmiş, yerli, yetkin beyinlerle mümkün olabilecektir. Bu hedefler doğrultusunda dünyanın önde gelen üniversitelerinden Harvard Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bakhos A. Tannous'ı ağırlamanın gerek sağlık alanındaki güncel gelişmeleri takip etmek gerekse gelecekte gerçekleşecek iş birliklerine başlangıç olmasından hem üniversitemiz hem de ülkemiz açısından oldukça önemli olduğuna inanıyorum. Günümüzün bir gereği olarak sağlık alanında geliştirilecek yeni tanı ve tedavi yaklaşımları, ancak uluslararası arenada geliştirilecek multidisipliner çalışmalar neticesinde ortaya çıkabilecektir."



- İzmir

Son Dakika » Sağlık » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Manisa'da Yolcu Otobüsü TIR'a Çarptı: 2'si Ağır 20 Yaralı

24 Haziran'ı Bilen Şirket, 5 Kritik Büyükşehir İçin Yaptığı Anketi Paylaştı

Özel Yurtta, Hoca Öğrenciyi Tuvalete Sokarak Dövdü

Şüphe Üzerine Arandı! Genç Kızın Çantasından Çıkanlar Polisi Bile Şaşırttı