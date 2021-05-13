"Harvard mezunuyum" diyen Nusret Gökçe'nin hikayesi çok başka çıktı - Son Dakika

"Harvard mezunuyum" diyen Nusret Gökçe'nin hikayesi çok başka çıktı

13.05.2021 15:53

Kendi alanında yaptığı işlerle adından söz ettiren Nusret Gökçe, "Harvard mezunuyum" diyerek kafaları karıştırdı. Dünyanın çeşitli bölgelerinde restoranı olan Gökçe, espri yaptığını belirterek yetiştiği kasapların bu işin Harvard'ı olduğunu söyledi. Gökçe, "Bizim yaşadıklarımızı, bizim gördüklerimizi bugün Harvard'da ders olarak öğretiyorlar" ifadelerini kullandı.

Tuz serpme hareketiyle ünlenen sosyetik kasap Nusret Gökçe, Hürriyet'e verdiği röportajda marka yaratma sürecinden bahsetti. Açıklamasında "Ben Harvard mezunuyum" diyen Gökçe'nin hikayesi de çok başka çıktı.

"GÖZÜMÜ AÇTIĞIMDAN BERİ ÇALIŞIYORUM"

13 yaşında iş hayatına atıldığını söyleyen Gökçe, "Gözümü açtığımdan beri çalışıyorum. İlk işime ilkokula giderken hafta sonları semt pazarında su satarak başladım. Hafta içinde de ayakkabı boyuyordum. 13 yaşıma geldiğimde de kasap çırağı olarak başladım" dedi.

'Harvard mezunuyum' diyerek herkesi şaşırtan Nusret'in hikayesi çok başka çıktı

"1,5 YIL HER GÜN SERVİS YAPMAK İÇİN ANKARA'YA GİDİP GELDİM"

Markasını yaratma sürecinden söz eden sosyetik kasap, "Bizim ikinci şube, Ankara şubesiydi. Ankara şubem açıldığı günden itibaren her gün akşam servisini Ankara'da geçirip son uçakla İstanbul'a dönüyordum. Sabah erken et seçip, öğle servisini İstanbul Etiler'de geçiriyor, saat 16.00 uçağıyla Ankara'ya gidiyordum. Akşam 19.00'da tekrar Ankara'da servise çıkıyordum. Akşam son uçakla da tekrar İstanbul'a dönüyordum. Bu durum Dubai şubesi açılana kadar 1,5 yıl sürdü. Dubai açıldıktan sonra her çarşamba gecesi son uçakla Dubai'ye gidip pazar gecesi İstanbul'a dönüyordum. 3 yıl boyunca Dubai-İstanbul trafiği devam etti. Bu işin başlarında gece restoranda sandalyenin üzerinde çok uyumuşluğum var.

'Harvard mezunuyum' diyerek herkesi şaşırtan Nusret'in hikayesi çok başka çıktı

"BİZİM YAŞADIKLARIMIZI HARVARD'DA DERS OLARAK VERİYORLAR"

Açıklamasında "Ben Harvard mezunuyum" diyerek şaşkına çeviren Nusret Gökçe, olayın iç yüzünü de şu şekilde anlattı: "Bostancı Kasaplar Çarşısı'nda yetiştim. Kasaplar Çarşısı, bu işin Harvard'ı sayılır. Orada iş kültürünü, çalışma disiplinini, insan tanımayı ve müşteri ilişkilerini öğrendik. Biz müşteriyi hiç konuşmasa bile ayakkabısından, kol saatinden tanırdık. Bostancı Çarşı Business School mezunuyuz da diyebiliriz. Bizim yaşadıklarımızı, bizim gördüklerimizi bugün Harvard'da ders olarak öğretiyorlar."

Harvard mezunuyum diyen Nusret Gökçe'nin hikayesi çok başka çıktı

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Son Dakika Magazin 'Harvard mezunuyum' diyen Nusret Gökçe'nin hikayesi çok başka çıktı - Son Dakika Magazin


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