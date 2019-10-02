Son Dakika Haberleri: Harvard Üniversitesi 5 yılın sonunda 'ırk ayrımcılığı' davasını kazandı
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Harvard Üniversitesi 5 yılın sonunda 'ırk ayrımcılığı' davasını kazandı

1 saat önce

ABD'nin en köklü üniversitelerinden Harvard'a, Asya kökenli Amerikalı öğrencilere 'ırk temelli ayrımcılık' ve 'ırk dengeleme' uygulaması yapıldığı yönünde 2014'te açılan dava, üniversite lehine sonuçlandı

Harvard Üniversitesi 5 yılın sonunda 'ırk ayrımcılığı' davasını kazandı, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri'nin en köklü üniversitelerinden Harvard'a, Asya kökenli Amerikalı öğrencilere 'ırk temelli ayrımcılık' ve 'ırk dengeleme' uygulaması yapıldığı yönünde 2014'te açılan dava, üniversite lehine sonuçlandı.


Boston'da Federal Mahkemede görülen, Harvard'ın kota uygulamakla suçlandığı davada, Yargıç Allison Dale Burroughs, okul yönetiminin öğrenci alırken ırk temelli değerlendirme hakkına sahip olduğuna hükmetti.

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Amerika Birleşik Devletleri, Asya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 01:46 
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