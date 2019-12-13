Harvard Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Profesörü Joseph Nye - Son Dakika

Amerikalı ünlü Uluslararası İlişkiler Profesörü Joseph Nye, "Türk-Amerikan ilişkilerinde son yıllarda ciddi zorluklar var. Fakat ben hala Türkiye ile ABD arasındaki ortak çıkarların, farklılıklardan daha büyük olduğunu düşünüyorum." dedi.

Washington merkezli düşünce kuruluşu Türk Miras Vakfı (THO) tarafından Washington'da düzenlenen "ABD'nin Dış Politika Stratejileri ve Sorunları" başlıklı panele katılan Profesör Nye, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Türk-Amerikan ilişkilerindeki sorunların "gerçek farklılıklar" olduğunu kaydeden Nye, "Türk-Amerikan ilişkilerinde son yıllarda ciddi zorluklar var. Fakat ben hala Türkiye ile ABD arasındaki ortak çıkarların, farklılıklardan daha büyük olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bu farklılıkları biraz manşetlerden düşürmemiz ve ciddi şekilde sorunları çözmek ve ortak çıkarlarımızı korumak için müzakerelere önem vermemiz lazım." şeklinde konuştu.

Nye, aslında ABD'nin Türkiye'ye Patriot'ları satmayarak ve Suriye'de YPG/ PKK'ya destek vererek Ankara'yı Moskova'ya yaklaştırıp yaklaştırmadığı şeklindeki soruya ise "Bunlar tam da aramızda ciddi farklılıklar olduğunu gösteren iki önemli örnektir. Bunları çözebilmek için hangi noktalarda tavizler verebileceğimi ve sınırlarımızı konuşmak durumundayız. Ancak şurası açıktır ki Türkiye'nin Rusya'nın yanında bir çıkarı yoktur." diye cevap verdi.

ABD- Avrupa İttifakı Başkanı Rauf Bajrovic'in moderatörlüğünü yaptığı panelde ise Nye, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Önce Amerika" mottosuyla bugüne kadarki başkanlardan farklı biri olduğunu anlatarak, Trump'ın tartışmalı bir dış politika çizgisi çizdiğini örnekleriyle dile getirdi.

"Obama'nın Suriye'deki pasif politikasının birçok ahlaki kötü sonucu oldu"

ABD'nin Suriye'ye yönelik politikalarında Barack Obama dönemini eleştiren Nye, "Obama'nın Suriye'deki pasif politikasının birçok ahlaki kötü sonucu oldu. Suriye'de daha fazlasını yapabilirdik, yapmalıydık. Bu eylemsizliğin sonuçlarını hep beraber gördük, mesela Rusya'nın adımlarının önünü açtı." değerlendirmesini yaptı.

"Ortadoğu'da önce devletlerle çalışmalısınız"

ABD'nin Suriye'de Türkiye yerine YPG/PKK ile çalışmasına ilişkin bir soruya da yanıt veren Nye, "Ortadoğu söz konusu olduğunda elbette önce devletlerle çalışmalısınız." değerlendirmesini yaptı ancak çok zayıf devletlerin olduğu istisnai yerlerde devlet-dış aktörlerle çalışılabileceğini dile getirdi.

ABD'nin dış politika stratejilerinde Çin ve Rusya'dan gelen tehditleri önceleyerek hareket ettiğini vurgulayan Nye, Rusya'nın düşüşte olan bir güç olarak yükselen güç Çin'den daha tehlikeli olduğunu belirtti.

Trump'ın ülkesini İran'la nükleer anlaşmadan çekmesinin yanlış olduğunu savunan Nye, "Trump'ın nükleer anlaşmadan ayrılması bir hataydı. Anlaşma kusursuz değildi ama işliyordu. Anlaşmadan çıkıp sonra İran'a yaptırımlar getirip sonra da Tahran'ın masaya dönmesini beklemek yanlış bir beklenti." yorumunu yaptı.

Rusya'nın 2016 yılındaki ABD başkanlık seçimlerine müdahale girişiminde bulunduğunu savunan Nye, "Moskova'ya tavsiyem şu olurdu: Amerikan seçimlerinden uzak durun. Ortak düşmanlarla beraber mücadele edelim. İki ülkenin de çıkarına olan alanlarda beraber çalışalım." ifadelerini kullandı.