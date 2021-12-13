Harvard Üniversitesi Vaka Çalışmasına Konu olan "Arçelik'in Dijital Dönüşümü" Konulu Seminer Arçelik Yöneticilerinin Katılımıyla Fakültemizde Düzenlenecektir.

Seminer kapsamında Arçelik Ticari Dönüşüm ve Perakende Deneyim Yöneticisi Cihan Yaşın fakültemiz ve üniversitemiz öğrencilerine Arçelik'in Harvard Üniversitesi tarafından da vaka çalışması haline getirilen iş modelini anlatacaktır.

Arçelik dijital müşterinin ortaya çıkması ve satın alma alışkanlıklarının değişmesi ile birlikte 2016 yılında çok kanallı (omnichannel) ticari dönüşüm başlatmıştır. Arçelik'in ticari dönüşüm deneyimi World Retail Awards'ta ödüle layık görülmüş ve şirket 'Çok Kanallı Ticari ve Dijital Dönüşüm' kategorisinde dünyanın en iyisi seçilmiştir. Arçelik'in dönüşüm stratejisi, Harward Üniversitesi başta olmak üzere birçok üniversitede öğrencilere vaka çalışması olarak sunulmaya başlanmıştır.

Sunumda Arçelik Ticari Dönüşüm ve Perakende Deneyim Yöneticisi Cihan Yaşın Arçelik'in ticari ve dijital dönüşümü nasıl gerçekleştirdiği, yola nasıl ve nereden başladığı, bunu neden ve hangi koşullarda yaptığı, bu yolculuğun neden Harvard Üniversitesi'nde ders içeriği haline geldiği ve Arçelik'in Omnichannel Dönüşümünü üniversitemiz öğrencilerine anlatacaktır.