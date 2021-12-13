Harvard Üniversitesi Vaka Çalışmasına Konu olan "Arçelik'in Dijital Dönüşümü" Konulu Seminer Arçelik Yöneticilerinin Katılımıyla Fakültemizde... - Son Dakika
Üye Girişi

Harvard Üniversitesi Vaka Çalışmasına Konu olan "Arçelik'in Dijital Dönüşümü" Konulu Seminer Arçelik Yöneticilerinin Katılımıyla Fakültemizde...

13.12.2021 00:10
Harvard Üniversitesi Vaka Çalışmasına Konu olan "Arçelik'in Dijital Dönüşümü" Konulu Seminer Arçelik Yöneticilerinin Katılımıyla Fakültemizde...

Harvard Üniversitesi Vaka Çalışmasına Konu olan "Arçelik'in Dijital Dönüşümü" Konulu Seminer Arçelik Yöneticilerinin Katılımıyla Fakültemizde Düzenlenecektir.

Harvard Üniversitesi Vaka Çalışmasına Konu olan "Arçelik'in Dijital Dönüşümü" Konulu Seminer Arçelik Yöneticilerinin Katılımıyla Fakültemizde Düzenlenecektir.

Seminer kapsamında Arçelik Ticari Dönüşüm ve Perakende Deneyim Yöneticisi Cihan Yaşın fakültemiz ve üniversitemiz öğrencilerine Arçelik'in Harvard Üniversitesi tarafından da vaka çalışması haline getirilen iş modelini anlatacaktır.

Arçelik dijital müşterinin ortaya çıkması ve satın alma alışkanlıklarının değişmesi ile birlikte 2016 yılında çok kanallı (omnichannel) ticari dönüşüm başlatmıştır. Arçelik'in ticari dönüşüm deneyimi World Retail Awards'ta ödüle layık görülmüş ve şirket 'Çok Kanallı Ticari ve Dijital Dönüşüm' kategorisinde dünyanın en iyisi seçilmiştir. Arçelik'in dönüşüm stratejisi, Harward Üniversitesi başta olmak üzere birçok üniversitede öğrencilere vaka çalışması olarak sunulmaya başlanmıştır.

Sunumda Arçelik Ticari Dönüşüm ve Perakende Deneyim Yöneticisi Cihan Yaşın Arçelik'in ticari ve dijital dönüşümü nasıl gerçekleştirdiği, yola nasıl ve nereden başladığı, bunu neden ve hangi koşullarda yaptığı, bu yolculuğun neden Harvard Üniversitesi'nde ders içeriği haline geldiği ve Arçelik'in Omnichannel Dönüşümünü üniversitemiz öğrencilerine anlatacaktır.

YORUMLAR
500
'Drone ile Kent İzleme Pilot Çalışması' 'Drone ile Kent İzleme Pilot Çalışması' TBMM KİT Komisyonunda TOKİ'nin 2019-2020 hesapları görüşüldü TBMM KİT Komisyonunda TOKİ'nin 2019-2020 hesapları görüşüldü Afgan Mülteciler Dayanışma ve Yardımlaşma Derneğinden çevre temizliği Afgan Mülteciler Dayanışma ve Yardımlaşma Derneğinden çevre temizliği
Kaynak: Habermetre

Harvard Üniversitesi, Arçelik A.Ş., geri dönüşüm, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum Harvard Üniversitesi Vaka Çalışmasına Konu olan 'Arçelik'in Dijital Dönüşümü' Konulu Seminer Arçelik Yöneticilerinin Katılımıyla Fakültemizde... - Son Dakika

Bu haber Habermetre tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Habermetre tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Habermetre kurumudur.

Son Dakika
01:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan çağrıda bulunmuştu! Cumhurbaşkanı ödeneğinin artmasına imkan sağlayan madde çıkarıldı
00:41 Gazeteci Nedim Şener'e Sedat Peker'den tehdit: Telefon görüşmesini yayınlamak zorunda kalacağım
00:37 Akaryakıta indirim geldi! Motorinin litresi 2 lira 50 kuruş düştü
00:21 Melih Gökçek "6 milyar dolarlık jelibon bulundu" sözlerini gerçek sandı: Arka arkaya bulunuyor
00:17 Ankaragücü, Real Madrid ve PSG formalarını giyen Jese Rodriguez'i kadrosuna kattı
00:14 Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün saat 14.00'te toplanıyor! Zam için 3 formül üzerinde duruluyor
23:57 4'lü zirvede anlaşma sağlandı! İsveç ve Finlandiya'dan istenen teröristlerin isimleri tek tek açıklandı
23:42 Türkiye Madrid'deki görüşmede istediğini aldı! İşte 4'lü zirve sonrası imzalanan ortak bildirinin detayları
23:19 Fatih Terim hakkında konuşan Arda Turan'dan "Fenerbahçe" esprisi
22:55 Kayseri'de kayıp kurbanlık koyunlar dron ile bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2022 01:15:02. #1.12#
SON DAKİKA: Harvard Üniversitesi Vaka Çalışmasına Konu olan "Arçelik'in Dijital Dönüşümü" Konulu Seminer Arçelik Yöneticilerinin Katılımıyla Fakültemizde... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement