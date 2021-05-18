Harvard ve Brown üniversitelerine kabul edilen Diyarbakırlı öğrencilere burs desteği - Son Dakika

Diyarbakır'da yaşayan ve dünyanın sayılı üniversiteleri arasında yer alan Harvard ve Brown üniversitelerine tam burslu kabul edilen 3 öğrenciye bir burs desteği de kentteki bir iş adamı tarafından sağlandı.

Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi'nde okuyan öğrencilerden Nehir Toklu ve Dicle Ezgi Ekinci Harvard Üniversitesi'ni, Seyit Metin Barut ise Brown Üniversitesi'ni tam burslu kazandı.

Diyarbakır ve Türkiye'nin gururu olan gençlerin bu başarısına Diyarbakırlı iş adamları da kayıtsız kalmadı.

Mina Galvaniz İcra Kurulu Başkanı, iş adamı Recep Özekinci, bu başarıyı ödüllendirmek ve gençlerin eğitim hayatına katkı sunmak amacıyla 3 öğrenciye 4 yıl boyunca burs verme kararı aldı.

Gençlere sağlanacak burs imkanı Bahçeşehir Koleji'nde düzenlenen programda imzalanan "iyi niyet sözleşmesi" ile kayıt altına alındı.

Öğrencilerin de katıldığı programda konuşan Özekinci, bu başarılarını devam ettirmeleri halinde 3 gence ağabeyleri olarak her zaman destek olacağını söyledi.

"Bu gurur Türkiye'nin"

Özekinci, "Harvard ve Brown üniversitelerine bu yıl göğsümüzü kabartacak şekilde Diyarbakır'dan 3 pırıl pırıl genç kardeşimiz kabul edilerek bu başarıya imza attı. Bu gurur Türkiye'nin. Kentin sanayicileri olarak onların bu başarılarına değer katmak adına 4 yıl boyunca bütün masraflarını karşılamaya, biletlerini almaya, onlara imkan sağlamaya çalıştık. Bunu da imza altına aldık. Çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Özekinci, bu tür başarıları tanıtmanın memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

Diyarbakır Bahçeşehir Koleji Kurucusu Zeki Esen de Özekinci'ye gösterdiği duyarlılıktan dolayı teşekkür etti.

Esen, kentin iş insanlarının öğrencilerin çabalarını görmesi ve bundan dolayı katkı sunmasının kendilerini mutlu ettiğini aktardı.

Öğrencilerden Seyit Metin Barut ve Nehir Toklu ise başarılarından dolayı birçok kişinin kendilerini tebrik ettiğini ve desteklediğini ifade ederek, bundan sevinç duyduklarını dile getirdi.

Öğrenciler, kendilerine burs imkanı sağlayan iş adamı Recep Özekinci'ye teşekkür etti.