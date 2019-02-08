Son Dakika Haberleri: Harvard ve Mıt Araştırmacıları, İğnenin Yerine Geçecek Otonom Hap Üretti

Harvard ve Mıt Araştırmacıları, İğnenin Yerine Geçecek Otonom Hap Üretti

1 saat önce

Birçok kişinin korkusu olan iğne, yakın gelecekte tarihin tozlu raflarındaki yerini alabilir.

Harvard ve Mıt Araştırmacıları, İğnenin Yerine Geçecek Otonom Hap Üretti, System.String[]
MIT ve Harvard'dan araştırmacılar, iğneden korkanlar için yepyeni bir tedavi yöntemi geliştirdi. Araştırmacılar, geliştirdikleri hap ile hastaları acı veren tedavilerden kurtarmayı planlıyor.






Geliştirilen hap, öyle sıradan bir şey değil. 'Otonom' olarak adlandırılabilen hap, direkt olarak kalın mide duvarlarına enjekte oluyor. Bu şekilde tedavi acısız bir şekilde halledilebiliyor ki midenin asidik ortamı düşünüldüğünde acısız halledilebilmesi o kadar da normal değil. Araştırmacılara göre, bu yöntem iğneden korkanlar ve her gün iğne vurulması gereken şeker hastaları için hayatı bir nebze de olsa kolaylaştıracak.

Araştırmacılar, domuz midesinde denedikleri testin olumlu sonuçlarını, Science dergisinin 8 Şubat'taki sayısında yayınladılar. Tabii ki araştırmacılar henüz başlangıç aşamasında ve veriler bir gün bu bezelye büyüklüğündeki otonom hapların hastalarda da kullanılabileceğini gösteriyor.

Araştırmacılar hapı, ağız yoluyla daha güvenli bir şekilde alınabilmesi için zaten tıbbi cihazlar ve ilaçlarda kullanılan biyolojik olarak parçalanabilir polyesterden ve diş tellerinde kullanılan paslanmaz çelikten ürettiler.




Araştırmanın şu an bir sorunu bulunuyor. Araştırmacılar, hapları hayvanlar üzerinde denerken hayvanların aç olduğundan emindi. Yani mide yemek veya sıvıyla doluyken hap tam olarak çalışmıyor. Dolaysıyla bu yeni tekniğin üzerinde hâlâ çalışılması gerekiyor.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 09:15 

Teknoloji
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