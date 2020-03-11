Harvey Weinstein 23 yıl hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya Harvey Weinstein 23 yıl hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika Dünya

Harvey Weinstein 23 yıl hapis cezasına çarptırıldı

7 saat önce

Amerikalı film yapımcısı Harvey Weinstein, tecavüz ve cinsel saldırı suçundan 23 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Harvey Weinstein 23 yıl hapis cezasına çarptırıldı, System.String[]

Amerikalı film yapımcısı Harvey Weinstein, tecavüz ve cinsel saldırı suçundan 23 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bir zamanlar " Hollywood'daki en güçlü isim" olarak bilinen eski Amerikalı film yapımcısı Harvey Weinstein, New York'ta yargılandığı tecavüz ve cinsel saldırı davasında suçlu bulunmuştu. Weinstein, "basit cinsel saldırı ve tecavüz" ile "ağır taciz"den suçlu bulunurken, daha ağır ceza gerektiren "nitelikli cinsel saldırı ve tecavüz"den ise beraat etmişti.

Hollywood, Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 06:15 
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