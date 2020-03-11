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Harvey Weinstein 23 yıl hapis cezasına çarptırıldı
7 saat önce
Amerikalı film yapımcısı Harvey Weinstein, tecavüz ve cinsel saldırı suçundan 23 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 06:15
Amerikalı film yapımcısı Harvey Weinstein, tecavüz ve cinsel saldırı suçundan 23 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Bir zamanlar " Hollywood'daki en güçlü isim" olarak bilinen eski Amerikalı film yapımcısı Harvey Weinstein, New York'ta yargılandığı tecavüz ve cinsel saldırı davasında suçlu bulunmuştu. Weinstein, "basit cinsel saldırı ve tecavüz" ile "ağır taciz"den suçlu bulunurken, daha ağır ceza gerektiren "nitelikli cinsel saldırı ve tecavüz"den ise beraat etmişti.
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