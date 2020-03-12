Harvey Weinstein'a 23 yıl hapis cezası - Son Dakika
Son Dakika Magazin Harvey Weinstein'a 23 yıl hapis cezası - Son Dakika Magazin

Harvey Weinstein'a 23 yıl hapis cezası

6 saat önce

Ünlü Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein'ın 'tecavüz' ve 'cinsel taciz' dahil 5 farklı suçlamayla yargılandığı dava dün sonuçlandı.

Harvey Weinstein'a 23 yıl hapis cezası, System.String[]

Ünlü Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein'ın 'tecavüz' ve 'cinsel taciz' dahil 5 farklı suçlamayla yargılandığı dava dün sonuçlandı. ABD'nin New York kentinde 5 milyon dolar kefalet karşılığında tutuksuz olarak yargılanan 67 yaşındaki yapımcı hakkında 5 ile 25 yıl arasında hapis cezası isteniyordu.


Mahkeme, Weinstein'ı cinsel istismar ve üçüncü derecede tecavüzden suçlu bularak 23 yıl hapis cezasına çarptırdı. Bugüne kadar aralarında 30'dan fazla oyuncunun olduğu 75'ten fazla kadın, Weinstein hakkında cinsel taciz ve tecavüz suçlamasında bulunmuştu. Weinstein hakkındaki iddiaların ortaya çıkmasının ardından, kadınların uğradıkları cinsel tacizleri sosyal medyada #MeeToo (ben de) etiketiyle gündeme getirmesi dünya çapında bir hareket başlatmıştı.

Hollywood, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 05:30 
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