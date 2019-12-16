Harvey Weinstein: Cinsel saldırı ve tecavüzle suçlanan film yapımcısı, davası sonrası mesleğine... - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya Harvey Weinstein: Cinsel saldırı ve tecavüzle suçlanan film yapımcısı, davası sonrası mesleğine... - Son Dakika Dünya

Harvey Weinstein: Cinsel saldırı ve tecavüzle suçlanan film yapımcısı, davası sonrası mesleğine...

6 saat önce

Mahkeme önüne çıkmaya hazırlanan Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein, bir yıldan uzun süre sonra ilk kez medyaya açıklama yaptı.

Harvey Weinstein: Cinsel saldırı ve tecavüzle suçlanan film yapımcısı, davası sonrası mesleğine..., System.String[]

Cinsel tacizle saldırının yanı sıra tecavüzle de suçlanan ve mahkeme önüne çıkmaya hazırlanan Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein, bir yıldan uzun süre sonra ilk kez medyaya açıklama yaptı. New York Post gazetesine konuşan Weinstein, kendisini "unutulmuş bir adam" gibi hissettiğini, davası sonrası film yapımcılığına geri dönmek istediğini söyledi.

Harvey Weinstein, kadınlara yaptıkları nedeniyle aslında övülmesi gerektiğini ima eden açıklamalar yaptı.

Tecavüzle de suçlanan yapımcı, "Ben kadın yönetmenlerin, kadınlarla ilgili projelerine en fazla şans veren film yapımcısıyım. 30 yıl öncesinden bahsediyorum. Bugün artık bunun moda haline geldiği zamandan değil. Bunu ilk ben yaptım, bunun öncüsüydüm" dedi.

Cinsiyet eşitliği konusunda yaptıklarının içinin boşaltıldığını savunan Harvey Weinstein, oyuncu Gwyneth Paltrow'u 2003 yılında 10 milyon dolarlık ücret ile en fazla kazanan aktris yapanın kendisi olduğunu söyledi.

İngiliz oyuncu Gwyneth Paltrow da Weinstein'i suçlayan kadınlardan biri.

67 yaşındaki yapımcı, aralarında 30'dan fazla oyuncunun olduğu 70'den fazla kadın tarafından tecavüz, cinsel taciz ve saldırı iddiasıyla suçlanıyor.

Ünlü yapımcı 6 Ocak'ta ilk kez hakim karşısına çıkacak.





25 milyon dolarlık bir anlaşma yaptı

Harvey Weinstein, "Bu şehrin beni şu an suçlandığım şeylerle değil, yaptıklarımla hatırlamasını istiyorum" dedi. Weinstein, "hastalığını abarttığı" yönündeki yorumlar nedeniyle, hastane odasında gazeteye konuşma gereği duyduğunu da açıkladı.

Harvey Weinstein'i suçlayan üç kadını temsil eden avukat Douglas H Wigdor ise "Bay Weinstein'in, davanın hemen öncesinde yaptığı bu halkla ilişkiler çalışması bizi, iddialarımızın takipçisi olma ve ipliğini pazara çıkarma konusunda daha fazla motive etti" açıklamasını yaptı.

Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein, geçen hafta kendisini suçlayan yaklaşık 30 kadınla

Weinstein kendisi ile ilgili suçlamaları "ilişkilerin rızaya dayalı olduğunu" savunarak reddediyor.

67 yaşındaki film yapımcısı 11 Aralık'ta omuriliğinden ameliyat olmuştu.

Hollywood, Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 03:00 
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