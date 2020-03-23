Harvey Weinstein, Covid 19 nedeniyle hapishanede karantinaya alındı

Bir dönemin en ünlü Hollywood yapımcılarından biri olan 68 yaşındaki Weinstein'ın cezaevinde karantinaya alındığı ileri sürüldü.



Weinstein, Rikers Adası Hapishanesi'nden çarşamba günü maksimum güvenlikli Wende Islah Tesisi'ne transfer edilmişti.