Harvey Weinstein, Covid 19 nedeniyle hapishanede karantinaya alındı - Son Dakika
Son Dakika Magazin Harvey Weinstein, Covid 19 nedeniyle hapishanede karantinaya alındı - Son Dakika Magazin

Harvey Weinstein, Covid 19 nedeniyle hapishanede karantinaya alındı

6 saat önce

Bir dönemin en ünlü Hollywood yapımcılarından biri olan 68 yaşındaki Weinstein'ın cezaevinde karantinaya alındığı ileri sürüldü.

Harvey Weinstein, Covid 19 nedeniyle hapishanede karantinaya alındı, System.String[]

Bir dönemin en ünlü Hollywood yapımcılarından biri olan 68 yaşındaki Weinstein'ın cezaevinde karantinaya alındığı ileri sürüldü.


Weinstein, Rikers Adası Hapishanesi'nden çarşamba günü maksimum güvenlikli Wende Islah Tesisi'ne transfer edilmişti.

Hollywood, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 10:08 

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