Has Tavuk istikrarlı yükselişi ile gözünü Avrupa'ya dikti - Son Dakika

Has Tavuk istikrarlı yükselişi ile gözünü Avrupa'ya dikti

ISO tarafından geçtiğimiz günlerde "Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu" araştırması geçtiğimiz günlerde açıklandı.

Has Tavuk istikrarlı yükselişi ile gözünü Avrupa'ya dikti, System.String[]

ISO tarafından geçtiğimiz günlerde " Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu" araştırması geçtiğimiz günlerde açıklandı. Önceki yıllarda üretimde, istihdamda en hızlı çıkış yapan ilk 3 şirket arasında yer alan HasTavuk, istikrarlı yükselişini devam ettirerek 2019 yılında Türkiye'nin 500 sanayi devi arasında 28 sıra yükselerek 228'inci sıraya yerleşti. Hastavuk'un şimdiki hedefi ise Avrupa pazarında liderliğe oynamak.

Sektörde ilklere imza atan, adım atılmamış pazarlara girmeyi kendine hedef edinen, Türk tavuğunun dünyadaki en önemli temsilcilerinden biri konumunda bulunan HasTavuk, kalitesi, teknolojisi, üretim şekli ve ürün lezzeti açısından girdiği pazarlarda tercih sebebi olmayı sürdürüyor. HasTavuk Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Sezer, "Bu başarının altında doğru zamanda, doğru kararların alınması ve doğru ekiple doğru işlere imza atılmasının önemi büyüktür" dedi.

Sezer sözlerini şöyle sürdürdü: "1972 yılından beri kanatlı sektörünün içindeyiz. 2013 yılının ikinci yarısında beyaz et sektörüne girdik. Çok önceden planlanmış ve yapılması gereken bir ataktı, doğru bir karardı. Uzun yıllara dayanan damızlıkçılık faaliyetimizde Türkiye'nin önde gelen işletmelerinden biri olmaya devam ediyoruz. Buna ilave gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla, işletmemizi daha entegre bir yapıya kavuşturduk. Kısa zamanda beyaz et sektörünün önemli firmalarından biri olduk."

Hedefimiz Avrupa

İşletme verimliliğini arttıracak yatırımlar yaptıklarını anlatan Sezer, "Vizyonlarını hayata geçiren, üreterek- ürettirerek büyüme yaklaşımını benimseyen, ekonomiye, istihdama katkı sağlamayı, ülkesi ve halkı için üretmeyi amaç edinen bir firma olduk. Üretme arzusu büyümenin bitmez tükenmez enerjisi ve motivasyonu oldu bizim için. Bu yüzden ilkleri yapmak, kapısı açılmamış pazarlara girmek ve bir dünya markası olarak firmamızı-sektörümüzü-ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek bize başarıyı getirdi. Başarı yolculuğumuzda kader ortaklığı yaptığımız çalışanlarımıza, üreticilerimize, bayilerimize ve tüm halkımıza teşekkürü bir borç biliriz.

Şimdi hem firmamızın hem sektörümüzün nihai hedefi Avrupa. AB pazarında lider oyuncu olmak sektör için bir prestij meselesi. Türk kanatlı sektörünün ulaştığı kaliteyi Avrupa'ya açılarak gösterme zamanı geldi. Bu yolda atılan adımlar umuyorum kısa zamanda sonuç verecek" şeklinde konuştu. - BURSA

Hastavuk, Türkiye, Avrupa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2020 04:22 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Has Tavuk istikrarlı yükselişi ile gözünü Avrupa'ya dikti - Son Dakika Ekonomi
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