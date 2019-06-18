Son Dakika Haberleri: HASAD İzmir'de festivale katıldı
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HASAD İzmir'de festivale katıldı

1 saat önce

Halk Oyunları Sergileme ve Araştırma Gençlik Spor Kulübü Derneği (HASAD), İzmir'in Bergam ilçesinde düzenlenen festivale katıldı.

HASAD İzmir'de festivale katıldı, System.String[]
Halk Oyunları Sergileme ve Araştırma Gençlik Spor Kulübü Derneği (HASAD), İzmir'in Bergam ilçesinde düzenlenen festivale katıldı.
Dernekten yapılan açıklamada, 83 yıldır uluslararası olarak yapılan festivale Yunanistan, Bulgaristan, Makedonya'nın yanı sıra Ankara ve derneklerinin katıldığı belirtildi.
Derneklerin 36 kişilik kafileyle 17 Haziran'da Bergama'ya gittiği festivalde Artvin, Zonguldak, Trabzon ve Zonguldak'ın da temsil edildiği aktarılan açıklamada, derneğin temmuz, ağustos ve eylül aylarında yurt içi ve yurt dışı etkinliklerine devam edeceği kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 03:51 Kaynak: AA
yunanistan, makedonya, araştırma, izmir, Güncel
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