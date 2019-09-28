HASAD stant açtı

Zonguldak'ta, Halk Oyunları Sergileme ve Araştırma Gençlik Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü Derneği (HASAD) yeni dönem kurs kayıtları için bir alışveriş merkezinde stant açtı.

İki gün boyunca açık olan standa halk oyunlarına gönül verenler büyük ilgi gösterdi.

HASAD Başkanı Orhan Yazıcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliğin verimli geçtiğini ifade ederek, "Derneğimiz, online ve yazılı kayıtlarını hızla artmıştır. Derneğimize kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlarımız www.hasad.org adresinden her yaş grubu kayıt yapabilir. Bizler aldığımız kayıtlara dönüş yaparak start vereceğimiz tarihi kendilerine bildireceğiz." dedi.