Hasadı 5 ay önce yapılan Arapgir üzümü aynı tazelikle sofralara geliyor - Son Dakika

Hasadı 5 ay önce yapılan Arapgir üzümü aynı tazelikle sofralara geliyor

03.03.2021 11:09
Hasadı 5 ay önce yapılan Arapgir üzümü aynı tazelikle sofralara geliyor, System.String[]

Malatya'nın Arapgir ilçesinde çiftçilerin yaklaşık 5 ay önce hasat ederek doğal depolarında muhafaza ettiği beyaz üzüm, sofralardaki yerini almaya başladı.

Malatya'nın Arapgir ilçesinde çiftçilerin yaklaşık 5 ay önce hasat ederek doğal depolarında muhafaza ettiği beyaz üzüm, sofralardaki yerini almaya başladı.

Arapgir ilçesinin en önemli gelir kaynaklarından biri olan üzümü, hasat sonrasında evlerinin bodrumlarında saklayan ya da doğal depolara yerleştirdikleri sopalara asarak bekleten çiftçiler, ürünlerini kış aylarında satıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Tahir Macit, AA muhabirine, kentin dünyada kayısı ile tanındığını ancak meyve yetiştiriciliğinin kentte geliştiğini söyledi.

Arapir, Doğanşehir ile Yeşilyurt ilçelerinde bağcılığın ilerlediğine, buralarda kendine has üzüm çeşitlerinin yetiştirildiğine işaret eden Macit, "Arapgir farklı üzüm çeşitleriyle öne çıkan bir ilçemiz. Arapgir köhnü üzümü coğrafi işaret alarak tescillenmişti. Köhnü üzümü dışında farklı çeşitler var. Kentte 100'ün üzerinde farklı üzüm çeşidi var. Bunların erkencil, sofralık, şıralık ve kurutmalık çeşitlerinin yanında, dayanıklılığı nedeniyle soğuk depolara konularak ilkbaharda çıkarılıp yenen üzümler var." diye konuştu.

"Çiftçiler beklettikleri üzümü şu an pazarlıyorlar"

Üreticilerin üzümleri farklı yöntemlerle depoladığını dile getiren Macit, "Geçmişte evlerin depolarına raf şeklinde yapılara üzümler asılarak bekletiyordu. Son zamanlarda kutulara yerleştirilen üzümler ilkbahara kadar bekletiliyor. Çiftçiler beklettikleri üzümü şu an pazarlıyorlar. Arapgir beyaz üzümünün civar iller ile büyükşehirlerin dışında tanınırlığı yok. İlçede yaklaşık 12 bin ton civarında üzüm üretimi var. Üreticiler geleneksel yöntemle depolama yapıyor. Kış aylarında güney yarım küreden ülkemize üzüm geliyor ancak çok pahalı." ifadelerin kullandı.

Üzümün kolisi 40 lira

Macit, Arapgirli çiftçilerin ürettiği üzümlerin bir kısmını hasat döneminde, bir kısmını ise kış aylarında sattıklarına dikkati çekerek, "Arapgir üzümü, kışın yurt dışından gelen üzümlere göre lezzetli, bizim damak tadımıza uygun ve fiyatı ise daha düşük. Üreticiler toptancılara kolilerle veriyor, onlar da büyükşehirlerdeki esnafa gönderiyor. Çiftçilerimiz 5-5,5 kilogram arasında olan üzüm kolilerini 40 liraya satıyor, bu mevsim için ucuz bir fiyat. Üzüm hasat dönemindeki lezzetini koruyor." dedi.

Pazar sorunu yaşamıyor

Arapgir Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Şafak ise Arapgir köhnü üzümünün üreticinin elinde kalmadığını, beyaz üzüm satışının devam ettiğini bildirdi.

Üzümün hassas bir meyve olmasından dolayı hasat ile depolanmasının özenle yapıldığını anlatan Şafak, şöyle devam etti:

"Mayıs ayına kadar beyaz üzüm tazeliğini korumaktadır. İlçedeki mahallelerin yarısında üzüm yetiştirilmekte. Çiftçiler hasadı özenle yapar, zarar gören üzüm taneleri salkımlardan tek tek seçilir. Bağdan getirilen üzümler kışın satılmak üzere kolilenir. Güneş görmeyen, hava sirkülasyonu olmayan ve sıcaklığın eksiye düşmediği kapalı alanlara muhafaza edilir. Pazarlama sıkıntımız yok. İzmir, Ankara ve İstanbul gibi şehirlerden talep var. Bir kere tadına bakan sürekli istiyor. Lezzetli ve aroması çok güzel üzümlerimizin."

Düzce Mahallesi'nde bağcılık yapan 52 yaşındaki Edip Mayda, dedesinin de bağcılık yaptığını, ekim ayında üzüm hasadına başladığını, 40 dönümden yaklaşık 40 ton ürün aldığını belirtti.

Mayda, "Talep oldukça satıyoruz ama elimizde fazla üzüm kalmıyor, kendimize yemek için bıraktığımız üzümler kalıyor." diye konuştu.

Malatya, Arapgir, Tarım, Hasat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hasadı 5 ay önce yapılan Arapgir üzümü aynı tazelikle sofralara geliyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Hamile kadın boşanmak isteyen eşi için video çekip, iç çamaşırını bıraktı: Senin adamlığına bu yakışır Acun'un yüzünü en çok o güldürdü! Hasan Can Kaya izlenme oranıyla Exxen'i kasıp kavurdu Galatasaray, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Alpaslan Öztürk ile anlaştı İhbarda bulunan kadına yardımına koşan polis, gece kulübünde eğlenen şahıslarla karşılaştı Son dakika: Enflasyon şubat ayında yüzde 0,91 artarak yıllık bazda yüzde 15,61 oldu 'Çok yüksek riskli' grupta yer alan Edirne'de esnaf, renklerinin haritada turuncuya dönmesini bekliyor Son Dakika: Irak'ta ABD askeri üssüne 10 füzeyle saldırı düzenlendi İstanbul'da 'sustalı saldırgan' dehşet saçtı: 5 turisti bıçakladı, 1 vatandaşın da boğazını kesti
Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük, sosyal medyadaki tepkilere isyan etti Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük, sosyal medyadaki tepkilere isyan etti         
11:25
Beş ilde durum vahim! Vaka sayıları bir türlü düşmüyor, 15 günlük sokağa çıkma yasağı dillendirilmeye başlandı Beş ilde durum vahim! Vaka sayıları bir türlü düşmüyor, 15 günlük sokağa çıkma yasağı dillendirilmeye başlandı         
11:04
Ağrı'da bulunan altın rezervini çıkarmak için hazırlıklar başladı! 300 milyon dolarlık yatırım yapılacak Ağrı'da bulunan altın rezervini çıkarmak için hazırlıklar başladı! 300 milyon dolarlık yatırım yapılacak         
10:55
Meteoroloji'den 5 il için karla karışık yağmur ve kar yağışı uyarısı Meteoroloji'den 5 il için karla karışık yağmur ve kar yağışı uyarısı         
10:39
Bilim Kurulu üyesi Bilim Kurulu üyesi "Ön çalışmalar var" deyip duyurdu: Kısıtlama saatleri değişebilir         
10:04
Sıfır aldığı otomobili ekspere sokan vatandaş, aracın iki kapısının değişmiş olduğunu öğrenince yıkıldı Sıfır aldığı otomobili ekspere sokan vatandaş, aracın iki kapısının değişmiş olduğunu öğrenince yıkıldı         
09:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Macron'la yaptığı görüşmede duvardaki tablolar dikkat çekti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Macron'la yaptığı görüşmede duvardaki tablolar dikkat çekti         
09:33
İntihar eden üniversite öğrencisi genç kızın erkek arkadaşına attığı son mesaj ortaya çıktı İntihar eden üniversite öğrencisi genç kızın erkek arkadaşına attığı son mesaj ortaya çıktı         
09:18
Radyoaktif kalıntı taşıyan çöl tozu, Fransa üzerinden Türkiye'ye geliyor Radyoaktif kalıntı taşıyan çöl tozu, Fransa üzerinden Türkiye'ye geliyor         
09:14
Kullanmadığı sim kartını çöpe atan vatandaşın hayatı karardı! Ağır cezada yargılanıyor Kullanmadığı sim kartını çöpe atan vatandaşın hayatı karardı! Ağır cezada yargılanıyor         
09:14
Bilim Kurulu üyesinden normalleşme uyarısı: İllerdeki vakalar artarsa iki haftayı beklemeye gerek yok, hemen kapatılabilir Bilim Kurulu üyesinden normalleşme uyarısı: İllerdeki vakalar artarsa iki haftayı beklemeye gerek yok, hemen kapatılabilir         
09:03
Bakanlık 929 yatırım teşvik belgesi hazırladı! 26 binden fazla kişiyi iş imkanı doğacak Bakanlık 929 yatırım teşvik belgesi hazırladı! 26 binden fazla kişiyi iş imkanı doğacak         
08:29
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni normalleşme genelgesi! Market, manav gibi işletmelerin çalışma saatleri uzatıldı İçişleri Bakanlığı'ndan yeni normalleşme genelgesi! Market, manav gibi işletmelerin çalışma saatleri uzatıldı         
00:31
Türkiye'nin günlerdir konuştuğu fuhuş rezaletinde 3 kişi gözaltına alındı Türkiye'nin günlerdir konuştuğu fuhuş rezaletinde 3 kişi gözaltına alındı         
21:25
Dizileri tutmayan Hande Erçel'e bir final şoku daha Dizileri tutmayan Hande Erçel'e bir final şoku daha         
16:56
Evlilik programında büyük skandal! Yarışmacılar, kimseye aldırış etmeden ilişkiye girdi Evlilik programında büyük skandal! Yarışmacılar, kimseye aldırış etmeden ilişkiye girdi         
15:02
Oğlunu Oğlunu "Allah yolunda kurban ettiğini" söyleyerek ensesini kesen babanın görüntüleri ortaya çıktı         
13:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2021 12:01:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Hasadı 5 ay önce yapılan Arapgir üzümü aynı tazelikle sofralara geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei