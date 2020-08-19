Hasadı süren fındıkta 'aflatoksin' uyarısı

KARADENİZ'in önemli geçim kaynağını oluşturan fındıkta üreticilerin hasat süreci sürüyor. Üreticiler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı fiyatı memnuniyetle karşıladıklarını belirtirken, uzmanlar ise hastalık oluşmaması için fındığı yeterince kurutup bu şekilde depolayıp, ardından pazara sunulması önerisinde bulunuyor. Altınordu Ziraat Odası Ziraat Mühendisi Nagihan Bayhan, fındıkta aflatoksin uyarısında bulunarak, "Üreticilerimiz fındığını güneşli ortamda kurutmalıdır. İyi kurutulmayan fındıkta 'aflatoksin' denilen madde ortaya çıkar. Bu da fındığın yapısını bozar" dedi.

Karadeniz'de önemli geçim kaynaklarından olan fındıkta hasat sürüyor. Bahçeye giren kimi üreticiler, fındığı kendi imkanlarıyla toplarken kimileri ise mevsimlik tarım işçisi tutuyor. Fındık üreticileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Giresun kalite fındığın 22,5 TL, levant kalite fındığın 22 TL'den alınacağı açıklamasını memnuniyetle karşılarken, uzmanlar ise hastalık oluşmaması için fındığı yeterince kurutup bu şekilde depolama ve ardından pazara sunulması önerisinde bulunuyor.