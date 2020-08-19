Hasadı süren fındıkta 'aflatoksin' uyarısı - Son Dakika

Hasadı süren fındıkta 'aflatoksin' uyarısı

KARADENİZ'in önemli geçim kaynağını oluşturan fındıkta üreticilerin hasat süreci sürüyor.

Hasadı süren fındıkta 'aflatoksin' uyarısı, System.String[]

KARADENİZ'in önemli geçim kaynağını oluşturan fındıkta üreticilerin hasat süreci sürüyor. Üreticiler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı fiyatı memnuniyetle karşıladıklarını belirtirken, uzmanlar ise hastalık oluşmaması için fındığı yeterince kurutup bu şekilde depolayıp, ardından pazara sunulması önerisinde bulunuyor. Altınordu Ziraat Odası Ziraat Mühendisi Nagihan Bayhan, fındıkta aflatoksin uyarısında bulunarak, "Üreticilerimiz fındığını güneşli ortamda kurutmalıdır. İyi kurutulmayan fındıkta 'aflatoksin' denilen madde ortaya çıkar. Bu da fındığın yapısını bozar" dedi.

Karadeniz'de önemli geçim kaynaklarından olan fındıkta hasat sürüyor. Bahçeye giren kimi üreticiler, fındığı kendi imkanlarıyla toplarken kimileri ise mevsimlik tarım işçisi tutuyor. Fındık üreticileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Giresun kalite fındığın 22,5 TL, levant kalite fındığın 22 TL'den alınacağı açıklamasını memnuniyetle karşılarken, uzmanlar ise hastalık oluşmaması için fındığı yeterince kurutup bu şekilde depolama ve ardından pazara sunulması önerisinde bulunuyor.

Altınordu Ziraat Odası Ziraat Mühendisi Nagihan Bayhan, bölgede son bir haftadır havaların yağışlı gittiğini belirterek, bu nedenle birçok üreticinin şu anda fındığını istenilen şekilde kurutamadığını ifade etti. Bu durumun fındıkta aflatoksine neden olabileceğine dikkati çeken Bayhan, "Fındık üreticilerimiz fındıklarını iyi bir şekilde kurutmuyorlar. Üreticilerimiz fındığını güneşli ortamda kurutmalıdır. İyi kurutulmayan fındıkta aflatoksin denilen madde ortaya çıkar. Bu da fındığın yapısını bozar. Küf, nem, rutubet gibi zararlıların ortaya çıkmasına neden olur. Bütün bu etkenler fındıkta kalite dediğimiz randıman düşüşünü beraberinde getirir. Randımanı düşünce de fındığın fiyatı aşağıya düşmektedir. Böyle olunca da üreticilerimiz fındıktan hak ettiği değeri alamamaktadır" dedi.'SELE KARŞI ÖNLEM ALINMALI'Bölgede son dönemlerde yağmurlu havanın etkili olduğunu kaydeden Bayhan, "Sel sularına karşı depolarda önemli eksiklikler var. Karadeniz Bölgesi çok daha fazla yağış olan bir bölgedir. Bu nedenle sele karşı mahsulümüzü daha iyi korumalıyız. Mutlaka yerden yüksek olacak bir şekilde fındıkları depolamalıyız. Aynı zamanda nem almayan gölge bir ortamda saklanmalıdır" diye konuştu.'FINDIĞINIZI İYİ KURUTUN'Üreticilere fındıklarını iyi kurutmaları çağrısında da bulunan Bayhan, "Üreticilerimiz bu dönemde fındığın iyi güneşlenmesine dikkat etmelidir. Yağmur yağdığı zaman üzerini örtmelidir. Yağmur anlık olarak geçiyor zaten, yağmur bittiğinde üzerini tekrar açarak havalandırmalıdır. Jüt çuvallarda saklanmalıdır" şeklinde konuştu.'GÜNLÜK METEOROLOJİYİ TAKİP EDİYORUZ'Fındık hasadını tamamladıktan sonra kurutmak için harmana seren fındık üreticisi Sefer Kovan, "Fındık hasadını gerçekleştirdik ve harmana getirdik. Kurutmaya çalışıyoruz. Bir kısmını patoza verdik, bir kısmını da kurutmaya devam ediyoruz. Birkaç gündür hava bozuk. Meteorolojiyi sürekli takip edip, günlük sürekli karıştırarak, fındık kurutma işlemini gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Fındık bu sene sahil kesimlerde iyi olan yerler ve kötü olan yerler var. Birçok yerde hava koşullarından dolayı yanma veya erken olgunlaşma dediğimiz bir sorun var. Fındık çuvala girdiğinde yüzde 20 bir kayıp olacağını düşünüyoruz" ifadelerinde bulundu.'ÜRÜNÜMÜZE SAHİP ÇIKMALIYIZ'Fındık üreticisi Yüksel Öztürk ise, "Fındığı kuruturken yağmur suyu almamasına, altını nemli olmamasına dikkat ediyoruz. Yağmur yağdığında üstünü örtüyoruz. Daha sonra yeniden üstünü açıp, karıştırarak kurutmaya devam ediyoruz. Zaten çotanaktaki dört fındıktan biri yanık. Bu sene fiyat da iyi olduğu için fındığa daha iyi bakmamız gerekiyor" dedi.

Altınordu, Karadeniz, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2020 09:13

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Hasadı süren fındıkta 'aflatoksin' uyarısı - Son Dakika Ekonomi

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