HASADI SÜREN MALTA ERİĞİNİN KİLOSU TOPTAN 7-8 LİRA - Son Dakika

HASADI SÜREN MALTA ERİĞİNİN KİLOSU TOPTAN 7-8 LİRA

22.04.2021 10:31

Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde mart ayında başlayan Malta eriği hasadı sürüyor.

Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde mart ayında başlayan Malta eriği hasadı sürüyor.

Bölge üreticilerinin hasat başladığında 30 liraya verdiği Malta eriği son günlerde toptan 7-8 liraya kadar geriledi.

Batı Antalya bölgesinde yaygın şekilde üretimi yapılan 'yeni dünya', bilinen adıyla Malta eriği hasadı sürüyor. Özellikle Kumluca ve Finike bölgesindeki üreticilerin yetiştirdiği Malta eriği hasadı 20 Mart'ta başladı. Mayıs ayının ortalarına kadar devam edecek Malta eriği ilk hasat edildiğinde kilosu 30 liradan alıcı bulurken, son günlerde ise toptan 7-8 liraya satılıyor. Malta eriğinin pazar tezgahlarındaki fiyatı ise 15 TL'ye kadar çıkıyor.

Kumluca ilçesinin Hacıveliler Mahallesi'nin muhtarı Adem Baltacıoğlu, bahçe kenarlarına yemek için diktikleri Malta eriğinin fazlasını sattıklarını belirterek, "7 liraya biz satıyoruz. Pazar tezgahlarında 10 liradan satılıyor" dedi.

'40 SENEDEN BERİ YENİ DÜNYA ÜRETİYOR'

Finike'de 13 dönüm arazisinde 400 ağaca Malta eriği üretimi yapan Feyzullah Akın (67), "40 senedir bu yeni dünyayı üretiyorum. Bunu üretmekten büyük bir zevk alıyorum. Keyifle üretiyorum. Bahçelerimin çoğu da bu yeni dünyadandır. Ürettiğim portakal ve limondan daha fazladır. Pazarlamasını iç piyasada yapıyoruz. Denizli, Burdur bölgesi, Bucak, Korkuteli, Elmalı, Kumluca ve Finike pazarlarında satıyoruz. Müşterilerimiz hamdolsun çok memnun. Para kazanıyorlar. Para kazandırıyoruz" diye konuştu.

'PAZAR TEZGAHLARINDA 13-15'E KADAR SATIYORLAR'

Malta eriğinin çok faydalı olduğunu belirterek, herkese yemeyi tavsiye eden Feyzullah Akın, siparişlere yetişemediğini kaydetti. Feyzullah Akın, şöyle devam etti:

"Hasada bu sene ilk olarak 20 Mart'ta başladık. Olgunlaşanları tek tek dalından topladık. İstanbul piyasamız var. İstanbul'a paketledik ambalajladık ve o gün kilosu 30 liradan satıldı. İkinci hasadımız 20 liraya düştü. Bugün itibari ile İstanbul'da 3 ayrı yerde malım var. En düşüğü 18 liraya satılıyor. Bölge pazarlarına kilosunu 4-8 liradan toptan veriyoruz. İyi meyveleri 8 liradan veriyoruz. Pazar tezgahlarında 13-15'e kadar satıyorlar. Helal olsun. Satacaklar, haklarıdır. Şu anda ürün yetiştiremiyorum. Ben de 25 kişi var çalışan. Allah'a şükür mal yetiştiremiyorum. Kalitede de iddialıyım."

'ÇOK CİDDİ C VİTAMİNİ DEPOSU'

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce de "Üretimin merkezi Kumluca ve Finike'de yeni dünya hasadı ile başladık. Bu meyvenin yöremizde 3 ismi var. Muşmula, yeni dünya ve Malta eriği. Çok ciddi bir C vitamini deposuna sahip. Bu bölgede bu meyve müthiş bir şekilde oluyor. Yüce Mevla'mın bize verdiği her türlü ürünü biz bölgemizde yetiştiriyoruz. Ama bu meyve ayrı bir özelliği olan bir meyvedir. Hasadı mart ayında başlayıp, mayıs ayı sonuna kadar devam eden bir ürünümüzdür. Üreticiye ve tüketiciye hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

HASADI SÜREN MALTA ERİĞİNİN KİLOSU TOPTAN 7-8 LİRA
HASADI SÜREN MALTA ERİĞİNİN KİLOSU TOPTAN 7-8 LİRA
HASADI SÜREN MALTA ERİĞİNİN KİLOSU TOPTAN 7-8 LİRA
HASADI SÜREN MALTA ERİĞİNİN KİLOSU TOPTAN 7-8 LİRA

Antalya, Kumluca, Malta, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HASADI SÜREN MALTA ERİĞİNİN KİLOSU TOPTAN 7-8 LİRA - Son Dakika


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