Hasadı yapılan 'Antep karası' üzüm kurutuluyor - Son Dakika

Hasadı yapılan 'Antep karası' üzüm kurutuluyor

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde sofralık üzüm hasadı devam ederken, 'Antep karası' cinsi üzümün kurutulmasına da başlandı.

Hasadı yapılan 'Antep karası' üzüm kurutuluyor, System.String[]

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde sofralık üzüm hasadı devam ederken, 'Antep karası' cinsi üzümün kurutulmasına da başlandı.

İslahiye'de, 50 bin dekar alanda yetiştirilen ve bu yıl 63 bin ton rekoltenin beklendiği üzümde hasat devam ediyor. Bağlardaki hasadın yanı sıra evlerde de yöreye özgü olan ve Antep karası olarak adlandırılan siyah üzümün kurutulmasına başlandı. Kurutularak sofralardaki yerini alan Antep karası cinsi üzümler, hasadının ardından salkımlarından tek tek ayıklanıyor. Üzüm taneleri, çeşitli işlemlerden geçirilerek kurumaya bırakılıyor. Güneş durumuna göre 1 hafta ile 10 gün içerisinde kuruyan üzümler, makinede ayıklandıktan sonra zeytinyağı ile yıkanıp, ambalajlanarak tüketiciye ulaştırılıyor.

'KURUTARAK SATMAK DAHA İSABETLİ'İslahiyeli çiftçi Mehmet Fatih Yalçın, yılda ortalama 100 ton üzüm kuruttuğunu söyleyerek, "15 yıldır kuru üzüm tüccarlığı yapıyorum. Antep karası üzüm cinsini sofralık olarak satmak yerine kurutarak satmak daha isabetli oluyor" dedi.

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse ise ilçede bu yıl 15 bin ton kuru üzümün satışa sunulacağını tahmin ettiklerini belirtti.


Gaziantep, İslahiye, Hasat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 11:10 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Hasadı yapılan 'Antep karası' üzüm kurutuluyor - Son Dakika

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