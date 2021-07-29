Hasadı yapılan buğday taş değirmenlerde öğütülüyor - Son Dakika

Hasadı yapılan buğday taş değirmenlerde öğütülüyor

MUŞ - Muş'ta hasadı yapılan buğday geleneksel yöntemlerle taş değirmenlerde öğütülmeye başlandı.

Kentte geçimlerini çiftçilikle sağlayan vatandaşlar, hasadını yaptığı buğdayı una dönüştürmek için merkeze bağlı Kepenek köyü yakınındaki taş değirmende yoğunluk oluşturmaya başladı. Elde ettikleri unları torbalara doldurarak traktör ve pikaplara yükleyen vatandaşlar, kışlık hazırlıklarını tamamlamaya çalışıyor.

Değirmencilik yapan Ercan Korkmaz, yaklaşık 15 gün önce un öğütme sezonuna başladıklarını ve bölgede kuraklık yaşanmasına rağmen geçen yıllara göre daha kaliteli buğday öğüttüklerini söyledi. Günlük yaklaşık 20 ton buğday öğüttüklerini anlatan Korkmaz, "Bunun yanında besicilerin hayvanları için arpa kırımı da yapıyoruz. Geçen yıllara göre yüzde 300 artışla arpa kırımı gerçekleştiriyoruz. Sezonumuz 4 ay sürüyor. Ücret olarak parası olmayan vatandaşlardan buğday alıyoruz, para olarak ise tenekeden 4 lira alıyoruz. Değirmenimiz 24 saat açıktır" dedi.

20 yıldan bu yana değirmencilik yaptığını ifade eden Korkmaz, yaklaşık 7 aydır Muş'a yağmur düşmemesine rağmen rüzgarla yetişen buğdayın kalite ve protein bakımından çok iyi olduğunu ifade etti.

Merkeze bağlı Serinova beldesinden değirmene gelen Mehmet Akyol ise 6 dönüm alanda buğday ekimi yaptığını belirterek, "6 dönüm alandan 105 teneke buğday elde ettim. Evimin ihtiyacını karşılıyor. Bu sene kurak geçmesi nedeniyle buğdayın verimi az ama kaliteli oldu. Evde kış boyunca 50-60 teneke un kullanıyoruz" diye konuştu.