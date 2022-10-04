HASADI YAPILAN PATATESLER, SOĞUK HAVA DEPOLARINA TAŞINIYOR - Son Dakika
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HASADI YAPILAN PATATESLER, SOĞUK HAVA DEPOLARINA TAŞINIYOR

04.10.2022 15:28

NEVŞEHİR'de hasadı yapılan patatesler, tüf oymalı soğuk hava deposuna taşınıyor.

NEVŞEHİR'de hasadı yapılan patatesler, tüf oymalı soğuk hava deposuna taşınıyor.

Türkiye'nin önemli turizm destinasyonlarından Kapadokya bölgesindeki tüf kayalar oyulup, soğuk hava depoları olarak kullanılıyor. Bu depolarda limon, patates ve soğan gibi ürünler muhafaza ediliyor. Türkiye'nin önemli üretim merkezlerinden Nevşehir'de hasadı yapılan patatesler, bu depolara taşınıyor. Depolanan patatesler iç piyasaya sunuluyor. Hasadı yapılan patateslerin depolarına getirildiğini belirten Birol Güney, "Türkiye'de patates hasadı en çok ekim ayında yapılıyor. Şu an tüm patates üretilen bölgelerde hasat edilen patateslerin depolanması sürüyor. Nevşehir'de 300 bin ton patates üretiliyor. Bölgemizdeki soğuk hava depolarında yaklaşık 2 milyon ton patates depolanabiliyor. Buralar volkanik oluşumlardan meydana gelen tüf yapılar. Burada muhafaza altına aldığımız patatesleri Türkiye geneline sevk ediyoruz" diye konuştu.

Patateslerin doğal yapılarda korunduğunu belirten Güney, "Burası Allah vergisi güzel bir yapıya sahip. Bundan en iyi şekilde faydalanıyoruz. Patates, ilk günkü tazeliğinden de hiçbir şey kaybetmiyor. Üretim alanımız geçen yıla oranla yaklaşık yüzde 15 civarında arttı. Rekoltemiz de geçen yıla oranla yaklaşık 600-700 bin ton artmıştır. Yıl boyunca üretilen patatesin yarısı depolardan, yarısı da tarladan tüketicilere ulaştırılıyor" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: DHA

Kapadokya, Nevşehir, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel HASADI YAPILAN PATATESLER, SOĞUK HAVA DEPOLARINA TAŞINIYOR - Son Dakika

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