Üye Girişi
Hasadın tek eğlencesi radyo dinlemek - Son Dakika

Hasadın tek eğlencesi radyo dinlemek

15 Temmuz 2021 Perşembe 01:54

Hasadın tek eğlencesi radyo dinlemek Bu ilçede kiraz hasadı döneminde radyo reytinglerinde adeta patlama yaşanıyor Kirazı ile dünyaca ünlü Sultandağı ilçesinde hasat işçilerinin en büyük eğlencesi radyo dinlemek Normal günlerde 150 istek şarkı çalan radyolarda bu oran hasat dönemlerinde 3...

Hasadın tek eğlencesi radyo dinlemek

Bu ilçede kiraz hasadı döneminde radyo reytinglerinde adeta patlama yaşanıyor

Kirazı ile dünyaca ünlü Sultandağı ilçesinde hasat işçilerinin en büyük eğlencesi radyo dinlemek

Normal günlerde 150 istek şarkı çalan radyolarda bu oran hasat dönemlerinde 3 bine kadar çıkıyor

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın kiraz ile ünlü Sultandağı ilçesinde hasadı döneminde radyoların dinlenme reyting oranları normal günlere göre neredeyse yüzde 300'lere kadar çıkarak rekor kırıyor. İlgiden memnun olan Radyo DJ'leri reytingleri yükseltenlerin kiraz bahçelerinde çalışan işçiler olduğunu kaydederken, hasattaki tek eğlencenin ise radyo dinlemek olduğunu belirttiler.

Meşhur 'Napolyon' kirazı ile Sultandağı ilçesinde hasat dönemi başlarken, hasatta çalışan ve genelde şehir dışından gelen mevsimlik işçilerin tek eğlencesi ise bu yılda yine yerel radyolar oldu. İşçiler adeta müziksiz çalışmazken her bahçede mutlaka bir pilli radyoya veya cep telefonu üzerinden radyo dinleyen birisine rastlamak mümkün. İlçedeki yerel bir radyonun sahibi ve DJ'i Ergün Çini, kiraz hasadı döneminde kendilerine olan ilgiden çok memnun olduklarını ifade etti. Kiraz bahçelerinde çalışan işçilerden çok yoğun istek aldıklarını belirten Çini, "Yerel radyo olarak bölgede yayın yapıyoruz Sultandağı merkezli olarak. İlçe merkezimizin nüfusu 6 bin civarında ama bu kiraz hasadı döneminde yaklaşık 20 bini buluyor. Bununla birlikte kiraz bahçelerinin de tek eğlencesi radyo programlarımız. Genelde bahçeden bahçeye istekler geliyor. Bunun yanında biz işçileri getiren kişilere 'dayıbaşı' diyoruz ve onlar arasında çeşitli yarışmalar düzeliyoruz. Kirazın toplandığı zamanlar sıcak zamanlardır biz çaldığımız şarkılar ile onları serinletmek için uğraş veriyoruz. Halayla, oyun havaları çalıp istekleri yerine getirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

"Şarkı isteği 2-3 bini buluyor"

Kiraz hasadı boyunca çok yoğun bir istek aldıklarını ve reytingin önemli oranda arttığını ifaden eden Çini açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Normalde günde 100-150 arasında şarkı isteği alırken, kiraz hasadı döneminde ise bu oran yaklaşık 2-3 bini buluyor. Tabi istek şarkı yoğunluğu fazla olunca hepsini yerine şansımız olmuyor. Biz de sıradaki şarkıları istek sahipleri için çalıyoruz. Dinleyicilerimiz çok konuştuğumuza dair eleştirilerde geliyor, ama istekleri okumak için de çok konuşmamız gerekiyor. İsteği de okumadığımızda bu defa 'bizim isteğimizi neden okumadın' diye serzenişte bulunuyorlar. İlgiden çok memnunuz, iyi ki radyo var. Bizimde bir sloganımız var 'radyo dinlemek güzeldir' diye. Gerçekten da radyo çok güzel bir iletişim ve eğlence aracıdır.

Hasadın tek eğlencesi radyo dinlemek
Hasadın tek eğlencesi radyo dinlemek
Hasadın tek eğlencesi radyo dinlemek
Hasadın tek eğlencesi radyo dinlemek

Hisarcık, Şarkı, Kiraz, Radyo, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Hasadın tek eğlencesi radyo dinlemek - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sel ve heyelanın vurduğu Rize'den ilk görüntüler! Yıkım çok büyük 01:15 Sel ve heyelanın vurduğu Rize'den ilk görüntüler! Yıkım çok büyük Burak Elmas, TFF'nin aldığı yabancı sayısı kuralına canlı yayında sert tepki gösterdi 00:15 Burak Elmas, TFF'nin aldığı yabancı sayısı kuralına canlı yayında sert tepki gösterdi Nur Fettahoğlu'nun siyah mayolu pozu, hayranlarından tam not aldı 00:07 Nur Fettahoğlu'nun siyah mayolu pozu, hayranlarından tam not aldı
Son Dakika! Rize'de sel ve heyelan: 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi kayıp 22:26 Son Dakika! Rize'de sel ve heyelan: 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi kayıp BioNTech aşısında iki doz arasındaki süre 3 haftaya düştü 21:14 BioNTech aşısında iki doz arasındaki süre 3 haftaya düştü Beşiktaş'tan görülmemiş hata! Yanlışlıkla Kenan Karaman transferini açıkladılar 20:07 Beşiktaş'tan görülmemiş hata! Yanlışlıkla Kenan Karaman transferini açıkladılar
Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i şehit eden polisin ifadesi ortaya çıktı: Gönül ilişkim vardı, rahatsızlık vermedim 18:49 Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i şehit eden polisin ifadesi ortaya çıktı: Gönül ilişkim vardı, rahatsızlık vermedim Bankalarda peş peşe çöküş! Akbank'tan sonra Ziraat Bankası'nda da sistem çöktü 15:55 Bankalarda peş peşe çöküş! Akbank'tan sonra Ziraat Bankası'nda da sistem çöktü

Son Dakika Haberleri
18:48 Taliban'ın Türkiye tehdidine AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten yanıt: Türkiye işgalci bir unsur değil
18:43 Yollar kapandı, dereler taştı! Sağanak yağış Rizelilere kabus yaşattı
18:39 Maskelerden ne zaman kurtulacağız? sorusunu İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Memişoğlu yanıtladı
18:27 Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira: Taraftarın desteğiyle şampiyonluğa ulaşacak bir takım oluşturacağız
18:19 Anayasa Mahkemesi'nden İnfaz Yasası'nın iptali istemine ret!
17:56 Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'i şehit eden polis memuru çıkarıldığı mahkemece tutuklandı
17:46 Kocaeli'de Afgan sapık dehşeti! Genç kızı ormanlık alana çekip cinsel istismarda bulunmaya çalıştı
17:41 Ahmet Kural cephesinden hapis cezasına ilişkin ilk açıklama: İstinafa gideceğiz
17:38 PSV Eindhoven maçının biletleri satışa çıkıyor! En ucuz bilet 175 TL'den satışa sunulurken en pahalı bilet 750 TL oldu
17:17 Altın bir önceki güne oranla değer kazandı, Standart altının kilogram fiyatı 503 bin 700 liraya ulaştı
Ahmet Nur Çebi'den Burak Elmas'a canlı yayında olay gönderme: Her birimize sağ bek de düşer, sol bek de düşer Ahmet Nur Çebi'den Burak Elmas'a canlı yayında olay gönderme: Her birimize sağ bek de düşer, sol bek de düşer         
01:28
Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, uzun aradan sonra 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'ya kavuştu Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, uzun aradan sonra 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'ya kavuştu         
00:23
TOGG tarih verdi: 2022 yılının sonunda seri üretime hazırız TOGG tarih verdi: 2022 yılının sonunda seri üretime hazırız         
00:14
Arkadaşının evinde ölü bulunan Öykü'nün, 13 yaşındayken cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı Arkadaşının evinde ölü bulunan Öykü'nün, 13 yaşındayken cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı         
23:04
Afrin'de PKK'nın katlettiği kişilere ait toplu mezar ortaya çıktı Afrin'de PKK'nın katlettiği kişilere ait toplu mezar ortaya çıktı         
21:48
Hakkındaki iddiaların ardından ilk kez konuşan Deniz Baykal'ın giydiği tişört dikkat çekti Hakkındaki iddiaların ardından ilk kez konuşan Deniz Baykal'ın giydiği tişört dikkat çekti         
20:12
Serra Arıtürk ile samimi pozları gündem olan Kadir Doğulu'nun eşi Neslihan Atagül'den imalı paylaşım Serra Arıtürk ile samimi pozları gündem olan Kadir Doğulu'nun eşi Neslihan Atagül'den imalı paylaşım         
19:25
Kocaeli'de Afgan sapık dehşeti! Genç kızı ormanlık alana çekip cinsel istismarda bulunmaya çalıştı Kocaeli'de Afgan sapık dehşeti! Genç kızı ormanlık alana çekip cinsel istismarda bulunmaya çalıştı         
17:47
Evlenen damada arkadaşları cenaze töreni düzenledi! Görenler önce şaşırdı, sonra da gülümsedi Evlenen damada arkadaşları cenaze töreni düzenledi! Görenler önce şaşırdı, sonra da gülümsedi         
15:16
Evinde kendini asarak yaşamına son verdi! Geriye veda notundaki sözleri kaldı: Ben artık dayanamıyorum Evinde kendini asarak yaşamına son verdi! Geriye veda notundaki sözleri kaldı: Ben artık dayanamıyorum         
14:45
Cezai ehliyetin olmadığını söylemişti! Akli dengesi yerinde olmayan şahsın başını ve cinsel organını keserek öldüren katile müebbet hapis Cezai ehliyetin olmadığını söylemişti! Akli dengesi yerinde olmayan şahsın başını ve cinsel organını keserek öldüren katile müebbet hapis         
14:22
Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınlarla cinsel birliktelik yaşayan sahte hocanın cezası ertelendi Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınlarla cinsel birliktelik yaşayan sahte hocanın cezası ertelendi         
13:01
Hadise'nin yeni sevgilisi Mehmet Dinçerler'in gençlik fotoğrafı olay oldu Hadise'nin yeni sevgilisi Mehmet Dinçerler'in gençlik fotoğrafı olay oldu         
12:07
Asgari ücret desteği için sunulan teklif, gece yarısı komisyondan geçti Asgari ücret desteği için sunulan teklif, gece yarısı komisyondan geçti         
10:43
Galatasaray'ın Yunanistan'la yaşadığı problem henüz bitmemişken şimdi de tazminat krizi kapıda Galatasaray'ın Yunanistan'la yaşadığı problem henüz bitmemişken şimdi de tazminat krizi kapıda         
10:22
Aydemir Akbaş'ın Aydemir Akbaş'ın "Beyhan olmasaydı Nebahat Çehre ile evlenmek isterdim" sözlerine Nebahat Çehre'den cevap         
09:13
Kavga ihbarına giden bekçilere hain tuzak: 1 şehit, 1 yaralı Kavga ihbarına giden bekçilere hain tuzak: 1 şehit, 1 yaralı         
07:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2021 02:36:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hasadın tek eğlencesi radyo dinlemek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement