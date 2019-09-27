Son Dakika Haberleri: Hasadına başlanan ceviz tarlaları havadan görüntülendi
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Hasadına başlanan ceviz tarlaları havadan görüntülendi

1 saat önce

Hasadına başlanan ceviz tarlaları havadan görüntülendi Cevizin ana vatanında hasat başladıKIRŞEHİR - İnce kabuğu ve lezzeti ile ünlü bir marka haline gelen ceviz hasadına Kırşehir'in Kaman ilçesinde başlandı.

Hasadına başlanan ceviz tarlaları havadan görüntülendi

Cevizin ana vatanında hasat başladı

KIRŞEHİR - İnce kabuğu ve lezzeti ile ünlü bir marka haline gelen ceviz hasadına Kırşehir'in Kaman ilçesinde başlandı.

Kaman ilçesinde Eylül ayı ortalarında başlayan hasat döneminin bir aydan fazla sürmesi bekleniyor. Yeni mahsul kuru ceviz ise ilçede 30 ile 40 liradan alıcısını bekliyor.

Geçmiş yıllara göre rekoltenin yüksek olduğunu ifade eden üretici Arif Göçmen, "Bu seneki cevizlerimiz gayet güzel, rekolte beklediğimizden daha yukarıda. Bundan önceki yıllarda olan soğuk ve don olaylarından dolayı ürünlerimiz ciddi oranda düşüktü. Bu sene, tahmini 250 ton civarında ürün kapasitesi olmasını bekliyoruz. İnşallah bundan sonraki yıllarda da rekoltemiz artarak devam eder. Son beş yılda üretici, zirai don nedeniyle de zarar etmişti"dedi.

İlçede cevizin tezgahlarda yerini almasıyla birlikte ürün bereketi yaşadıklarını belirten satıcı Alper Ata ise satışlarla üreticinin yüzünün gülmesini beklediklerini söyledi.

Türkiye'de kabuklu meyve üretiminde önemli yere sahip olan Kaman cevizinin meyvesi ve yaprakları sağlığa, kerestesi ekonomiye yarıyor. Meyvesi damar koruyucu, ishal kesici, mantar ve tümör tedavilerinde faydalı cevizin yaprağı da sindirim kolaylığı sağlıyor, iştah açıyor. Ceviz kerestesi mobilya sektöründe kıymetli kabul ediliyor, kökleri boya üretiminde kullanılıyor.

Türkiye'nin önemli tarım ürünleri arasında fındık, yer fıstığı ve Antep fıstığı gibi mamuller yanında ceviz de bulunurken Kaman cevizi, ceviz genlerinin anavatanı olarak kabul ediliyor. Türkiye'de ceviz üretiminin yüz de 90'ı Kaman ilçesinden karşılanıyor. Ceviz ağaçları, mobilya sektöründe önemli bir hammadde olarak kullanılırken cevizden yapılan mobilyalar, dayanıklılığı ve kalitesiyle nesilden nesile aktarılıyor.

Hasadına başlanan ceviz tarlaları havadan görüntülendi

Kırşehir, Kaman, Genel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 10:13 Kaynak: İHA
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