Hasadına başlanan deveci armutları pazar yerine depoya gidiyor

Geçen yıl fiyatı 8 lirayı gören armutları çiftçiler satmak yerine depoda saklıyor

BURSA - Bursa'nın dünyaca meşhur deveci armutlarının hasadı başladı. Korona virüsün ilk çıktığı günlerde talep patlaması yaşanan armutlar, bu sene piyasaya sürülmek yerine soğuk hava depolarına konuyor.

Bursa ovasında yetişen ve tanesi bir kiloyu aşan deveci armutları toplanmaya başlandı. Gürsu ve Kestel ilçelerinin köylerinde yetiştirilen armutlar üreticiler tarafından dalından toplanarak depolara kaldırılıyor. Koronavirüsten dolayı büyük talep gören armutların kilosu geçen kış sonu toptan 7 lirayı bulmuştu. Hal böyle olunca üreticiler şu anda dalında 3 liraya satılan ürünü satmak yerine toplayıp soğuk hava depolarına kaldırıyor. Bu sene de büyük talep görmesi beklenen armudun fiyatının depolarda 7 lirayı görmesi bekleniyor. İç piyasada büyük rağbet gören deveci armudu yurt dışında da büyük rağbet görüyor. Bursa ovasından toplanan armutlar başta Rusya olmak üzere bir çok ülkeye ihraç ediliyor.

Gürsu ilçesi Cambazlar köyünde deveci armudu hasadına başlayan Semih Ertem, "Bursa'nın incilerinden biri olan deveci armudunun hasadına başladık. Hasat 5 Ekimde başladı. 10 Kasıma kadar devam eder, bu yıl ki rekolte çok güzel. Yurt dışı pazarı açık, başta Rusya olmak üzere Avrupa ülkelerinden de talep var. Bu armudun tanesi 300 gramdan 1 kilo 500 gram ağırlığa kadar çıkıyor. Topladığımız armudu soğuk hava depolarında nisan ayına kadar saklayabiliyoruz. Bu yıl dalında 3 liraya satılıyor, ama vatandaşlar dalında satmak yerine depoda saklamayı tercih ediyor. Geçen yıl korona virüs ortaya çıkınca bu armut C vitamini içerdiği için büyük talep gördü. Fiyatı depoda 7 lirayı gördü. Bu sene de talep olacağını düşünen üreticiler ürünlerini dalında satmak yerine depoya kaldırıyor" dedi.