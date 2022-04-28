HASADINA BAŞLANAN TURFANDA KAVUNUN KİLOSU 13 TL'DEN ALICI BULUYOR - Son Dakika
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HASADINA BAŞLANAN TURFANDA KAVUNUN KİLOSU 13 TL'DEN ALICI BULUYOR

28.04.2022 16:10

MERSİN'in Silifke ilçesinde yılın ilk turfanda kavunları hasat edilmeye başlandı.

MERSİN'in Silifke ilçesinde yılın ilk turfanda kavunları hasat edilmeye başlandı. Kilosu 13 TL'den alıcı bulan kavun, yurt içi pazara gönderiliyor.

Turfanda meyve ve sebzede öncü ilçe Silifke'de yılın ilk turfanda kavunları hasat edilmeye başlandı. Sıcakların artmasıyla birlikte sık sık hasadı yapılan kavunlar kilosu, 13 TL'den alıcı buluyor. İlçeye bağlı Atayurt Mahallesinde örtü altı kavun yetiştiriciliği yapan Vasfi Şahin, 7 bin kök kavunlarından 12-13 ton kavun hasat etmeyi hedeflediklerini söyledi.

Özenle hasat edilerek paketlenen kavunlar, yurt içi pazarına sürülüyor. Verimden memnun olduklarını söyleyen Şanin, hasadın 2 ay daha süreceğini belirtti.

HASADINA BAŞLANAN TURFANDA KAVUNUN KİLOSU 13 TL'DEN ALICI BULUYOR
HASADINA BAŞLANAN TURFANDA KAVUNUN KİLOSU 13 TL'DEN ALICI BULUYOR
HASADINA BAŞLANAN TURFANDA KAVUNUN KİLOSU 13 TL'DEN ALICI BULUYOR
HASADINA BAŞLANAN TURFANDA KAVUNUN KİLOSU 13 TL'DEN ALICI BULUYOR

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Türk Lirası, Hisarcık, Silifke, Hasat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HASADINA BAŞLANAN TURFANDA KAVUNUN KİLOSU 13 TL'DEN ALICI BULUYOR - Son Dakika


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SON DAKİKA: HASADINA BAŞLANAN TURFANDA KAVUNUN KİLOSU 13 TL'DEN ALICI BULUYOR - Son Dakika
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