Hasan A. Özkan "En Güçlü" CEO'lar arasında - Son Dakika

Hasan A. Özkan "En Güçlü" CEO'lar arasında

Ekonomist Dergisi, Sunar Şirketler Grubu CEO'su Hasan A. Özkan'ı Türkiye'nin '40 Yaş Altı En Güçlü Genç CEO'ları arasında gösterdi.

Hasan A. Özkan

Ekonomist Dergisi, Sunar Şirketler Grubu CEO'su Hasan A. Özkan'ı Türkiye'nin '40 Yaş Altı En Güçlü Genç CEO'ları arasında gösterdi.

Ekonomist Dergisi, 40 yaş altı CEO'ların görev aldığı şirketleri mercek altına aldı. Şirketleri farklı parametrelerle değerlendiren Ekonomist, Sunar Şirketler Grubu CEO'su Hasan A. Özkan'ı 'Türkiye'nin En Güçlü Genç CEO'ları arasında gösterdi. Sunar şirketlerinden sadece Elita Gıda'nın verileriyle yapılan değerlendirmede Özkan, Türkiye'nin En Güçlü 13'üncü Genç CEO'su oldu.

Sunar Şirketler Grubu CEO'su Hasan A. Özkan, Türkiye'nin en başarılı şirketlerinin değerlendirildiği araştırmaya 'Sunar' adını yazdırdığı için mutluluk duyduğunu söyledi.

Sunar Şirketler Grubu'nun yarım asıra yaklaşan deneyimine, insan kaynağı, teknoloji ve sürdürülebilir üretim anlayışı geliştirerek zenginleştirdiklerini belirten Özkan, "Türkiye'nin tarımsal ürünlerini değerlendirerek çiftçimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından onaylı Ar-Ge Merkezimiz her alanda başta ülkemizin ithal ettiği ürünler olmak üzere daha yüksek katma değer için aralıksız çalışıyor. Devletimizin 'stratejik yatırım' olarak belgelendirdiği tüm yatırımlarımızdan elde edilen ürünler, her kıtada alıcı bulurken Türkiye'ye döviz kazandırıyor olmanın hazzını yaşıyoruz. TÜBİTAK'la yürüttüğümüz projelerle ithalatı ikame eden birçok yeni ürünü farklı sektörlere ara mamül ya da hammadde olarak sunmaya devam edeceğiz. Başarı listelerinin daha üst seviyelerinde yer almak, faaliyet gösterdiğimiz her alanda küresel aktör olmak, ülkemize değer katmak için daha çok çalışacağız" dedi.

CEO'lar gençleşiyor

Ekonomist Dergisi, araştırmayla ilgili yaptığı haberde dünya genelinde CEO yaşının 60'lardan 50'lere, son 10 yılda ise 40'lara kadar indiğini yazdı. Gençleşmeyi girişim ekosistemi ve dijitalleşmedeki değişime bağlayan Ekonomist, genç CEO'ların Y ve Z kuşağı tüketicilerinin nabzının daha iyi tuttuklarına vurgu yaptı. Dergi, "Teknolojiye yakınlıkları, şeffaflığı benimsemeleri, çevik hareket ederek hızlı karar almaları ve yeniliklere açık olmaları genç CEO'ların başarı sırrı" diye yazdı. - ADANA

Elita Gıda, Türkiye, Genç, CEO, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2020 10:00 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Hasan A. Özkan 'En Güçlü' CEO'lar arasında - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Milli Savunma Bakanı Akar: Yunanistan'ın adaları silahlandırmasını kışkırtıcılık olarak görüyoruz ABD merkezli Bloomberg'den çarpıcı Türkiye-Fransa analizi: Macron ya çıtayı yükseltmeli ya da susmalı Medipol Başakşehir Celtic'ten Mbombo'yu 1 yıllığına kiraladı Kapı eşiğindeki kadını av tüfeğiyle öldürdü, "Hırsız sandım" dedi Bursa'da el yazısı şeklindeki bulutlar vatandaşların ilgisini çekti Miras kavgasında bir kadın kayınpederi ve kayınbiraderleri tarafından feci şekilde öldürüldü İstanbul Valiliği'nden mesai saatleri için yeni düzenleme iddiası: Özel sektörü de kapsayacak Alpaslan Öztürk golünü attı, eşi Ebru Şancı'nın yorumu sosyal medyayı salladı: İyi oynuyorsun buraları serseri Evden çıkarılan kadın ve 3 çocuğu gece damda, gündüz parkta yaşıyor Vedat Muriqi, Lazio'ya imza atmak için Türkiye'den ayrıldı: Hedefim kısa vadede dönmek değil, mega takımlara gitmek 'Cenazeyi kim defnedecek' kavgasında ortalık savaş alanına döndü "Okay'ı istedik ama kulübü vermedi" diyen Abdurrahim Albayrak'tan Belhanda itirafı: Kalacak diye bir şey yok Fatih Karagümrük, Badou Ndiaye ve Lucas Biglia'nın peşine düştü Fenerbahçe Mario Mandzukic'in menajeriyle pazarlık halinde! Bir diğer forvet adayı da Papiss Cisse Londra-Antalya uçağında ırkçılık tartışması: İngiliz erkekten siyahi kadına yumruklu saldırı
Açtığı 'çıkmaz sokak' davasını kaybetmeyi hazmedemedi: Önce komşusunun evini yaktı, ardından oğlunu vurdu Açtığı 'çıkmaz sokak' davasını kaybetmeyi hazmedemedi: Önce komşusunun evini yaktı, ardından oğlunu vurdu         
11:03
Anne ve kızı, kuşburnu toplarken yıldırım düşmesi sonucu öldü Anne ve kızı, kuşburnu toplarken yıldırım düşmesi sonucu öldü         
10:53
Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'deki ayrılığı duyurdu: Jailson 5 milyon euroya satılacak Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'deki ayrılığı duyurdu: Jailson 5 milyon euroya satılacak         
10:51
Yunanistan'dan yeni provokasyon! Sınırımızda F-16'lar uçacak Yunanistan'dan yeni provokasyon! Sınırımızda F-16'lar uçacak         
10:50
Van'da eve giren maskeli soyguncular, anne ve 2 çocuğuna dehşeti yaşattı Van'da eve giren maskeli soyguncular, anne ve 2 çocuğuna dehşeti yaşattı         
10:50
Maske takmayan vatandaştan ceza kesen polislere tepki: Senin ismini öğreneceğim ben Maske takmayan vatandaştan ceza kesen polislere tepki: Senin ismini öğreneceğim ben         
10:07
Koronavirüs sonrası lavanta yağı satışları arttı: Gramı 2 liradan satılıyor Koronavirüs sonrası lavanta yağı satışları arttı: Gramı 2 liradan satılıyor         
09:56
Sinan Engin'den Sörloth'a sert tepki: İkinci Eyşan'dır, çok net Sinan Engin'den Sörloth'a sert tepki: İkinci Eyşan'dır, çok net         
09:46
Ankara ve Eskişehir'de etkili olan kum fırtınasının yarattığı hasar gün ağarınca ortaya çıktı Ankara ve Eskişehir'de etkili olan kum fırtınasının yarattığı hasar gün ağarınca ortaya çıktı         
09:43
Erman Toroğlu'ndan çok konuşulacak iddia: MHK Başkanını Rıdvan Dilmen getirdi Erman Toroğlu'ndan çok konuşulacak iddia: MHK Başkanını Rıdvan Dilmen getirdi         
09:30
ABD'de sivrisinek sürüleri yüzlerce at ve ineği kanlarını emerek öldürdü ABD'de sivrisinek sürüleri yüzlerce at ve ineği kanlarını emerek öldürdü         
09:25
Vaka sayısının arttığı Diyarbakır'da, yasağa rağmen maske takılmıyor Vaka sayısının arttığı Diyarbakır'da, yasağa rağmen maske takılmıyor         
09:11
ABD, Doğu Akdeniz gerginliğinde safını belli etti: Türkiye'nin bölgedeki eylemleri bizi derinden endişelendiriyor ABD, Doğu Akdeniz gerginliğinde safını belli etti: Türkiye'nin bölgedeki eylemleri bizi derinden endişelendiriyor         
23:58
Fahriye Evcen'in çantasının fiyatı dudak uçuklattı Fahriye Evcen'in çantasının fiyatı dudak uçuklattı         
23:31
Miss Turkey 2019 güzeli Simay Rasimoğlu, sütyensiz kıyafetiyle objektiflere takıldı Miss Turkey 2019 güzeli Simay Rasimoğlu, sütyensiz kıyafetiyle objektiflere takıldı         
23:10
Bakan Koca, korona olduğu halde hastaneye alınmadığını söyleyen gençle ilgili paylaşım yaptı: Kovid-19 bulgusuna rastlanmadı Bakan Koca, korona olduğu halde hastaneye alınmadığını söyleyen gençle ilgili paylaşım yaptı: Kovid-19 bulgusuna rastlanmadı         
21:51
Eski Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen, bir televizyon kanalında gezi programı sunacak Eski Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen, bir televizyon kanalında gezi programı sunacak         
18:48
Transfer yasağı gelen Kayserispor, 8 futbolcuya lisans çıkaramadı Transfer yasağı gelen Kayserispor, 8 futbolcuya lisans çıkaramadı         
17:17
Yeni sezon öncesi Rus güzel Lopyreva, Galatasaray'a destek verdi: Kalbim seninle Yeni sezon öncesi Rus güzel Lopyreva, Galatasaray'a destek verdi: Kalbim seninle         
17:15
Apartman boşluğundan düşüp hayatını kaybeden anne, ardında 3 günlük bebeğini bıraktı Apartman boşluğundan düşüp hayatını kaybeden anne, ardında 3 günlük bebeğini bıraktı         
15:51
Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı, boşanma davası açan eşine 5 milyon lira tazminat ödeyecek Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı, boşanma davası açan eşine 5 milyon lira tazminat ödeyecek         
15:49
Ünlü isimler, tedbir kapsamında konserlerin iptal olmasına sert çıkıştı Ünlü isimler, tedbir kapsamında konserlerin iptal olmasına sert çıkıştı         
14:23
Koronavirüslü olmasına rağmen dükkanını açan esnaf savunmasıyla da pes dedirtti Koronavirüslü olmasına rağmen dükkanını açan esnaf savunmasıyla da pes dedirtti         
13:48
Melisa Şenolsun ve Metin Akdülger'in öpüşme sahnesi Atiye'nin 2. sezonuna damga vurdu Melisa Şenolsun ve Metin Akdülger'in öpüşme sahnesi Atiye'nin 2. sezonuna damga vurdu         
11:57
Çocuk sesine sinirlenip, balkonuna Çocuk sesine sinirlenip, balkonuna "Anaokulunu istemiyoruz" pankartı astı         
11:50
İran'da milli güreşçinin idamını Trump bile durduramadı! Bu sabah astılar İran'da milli güreşçinin idamını Trump bile durduramadı! Bu sabah astılar         
11:47
ABD'de doğuran yılan şaşkınlık yarattı! En az 15 yıldır çiftleşmeyordu ABD'de doğuran yılan şaşkınlık yarattı! En az 15 yıldır çiftleşmeyordu         
11:46
Koleksiyoner vatandaş, Ayasofya silüetli parayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edecek Koleksiyoner vatandaş, Ayasofya silüetli parayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edecek         
10:16
Genç oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun, Kırmızı Oda'daki performansıyla izleyicilerden tam not aldı Genç oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun, Kırmızı Oda'daki performansıyla izleyicilerden tam not aldı         
10:13
Markette alışveriş yapan kadın böyle taciz edildi! O anlar güvenlik kamerasında Markette alışveriş yapan kadın böyle taciz edildi! O anlar güvenlik kamerasında         
09:28
Çam sakızı çoban armağanıydı şimdi çeyrek altınla yarışıyor Çam sakızı çoban armağanıydı şimdi çeyrek altınla yarışıyor         
08:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2020 15:57:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hasan A. Özkan "En Güçlü" CEO'lar arasında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei