Son Dakika Haberleri: Hasan Aksoyak ikinci kez baba oldu
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Hasan Aksoyak ikinci kez baba oldu

16 dakika önce

Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesini Öğretim Görevlisi ve Hasketbol Genclik ve Spor Kulübü Başkanı Hasan Aksoyak ikinci kez baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

Hasan Aksoyak ikinci kez baba oldu, System.String[]

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Kayseri basketbolunun sevilen ismi Hasan Aksoyak ve öğretmen eşi Berna Aksoyak'ın sağlıklı bir kız bebekleri dünyaya geldi. Aksoyak çifti bebeklerine Karen ismini verdi. Büyük mutluluk yaşayan Hasan Aksoyak "Çok şükür kızımız Karen dünyaya gözlerini açtı. 41 yaşında tekrar baba olmak bu duyguyu yaşamak nasip oldu. Minik meleğimizin kalbinden sevgi ve merhametin eksik olmaması dileğiyle."dedi. Çiftin Beren isminde bir kız çocukları daha bulunuyor. - KAYSERİ

Erciyes Üniversitesi, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 08:49 Kaynak: İHA
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