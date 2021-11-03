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Hasan Ali Çelik ve Başkan Özen'den ziyaretler - Son Dakika

Hasan Ali Çelik ve Başkan Özen'den ziyaretler

03.11.2021 11:57
Hasan Ali Çelik ve Başkan Özen'den ziyaretler

Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, Bilim, Sanayi ve Teknoloji eski Bakan Yardımcısı, AK Parti Sakarya Kurucu İl Başkanı ve geçmiş dönem Sakarya Milletvekili Hasan Ali Çelik ve AK Parti İlçe Başkanı Yunus Gümüşel ile birlikte Sapanca'da bir dizi ziyaretlerde bulundular.

Ziyaretlerin ilk durağı, Sapanca Kaymakamlığı oldu. Sapanca Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat misafirlerini makamında ağırladı ve Sapanca'ya dair çeşitli istişarelerde bulundular. Heyet bu ziyaretin ardından Muhtarlar Derneği Başkanı Barış Yıldız ve Turizm Fakültesi Dekanı Oğuz Türkay'ın misafiri oldu. Yıldız ve Türkay gerçekleşen ziyaretten dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Esnafımız başımızın tacıdır

Gün içinde ilçe esnafına yönelik uzun süren ziyaretler gerçek

leştiren heyet, ilçe esnafına hayırlı bol kazançlar dileğinde bulundu. Çelik "Şehrimizin ekonomik temelini esnaflarımız oluşturuyor. Esnafımız başımızın tacıdır. Gerçekleşen ziyaretlerimizdeki güler yüz, samimiyet ve Türk insanının misafirperverliğini bir kez daha yaşadım. Tüm esnaflarımıza hayırlı bol kazançlar diliyorum" dedi.

Sapanca, hizmetin en güzeline layık

Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, "Esnafımızın her zaman yanlarında olduğumuzu bilmesi ve görmesi çok önemli. Her fırsatta belediyemizin hizmetlerini ve projelerimizi esnafımızla paylaşıyor, istek ve taleplerini dinliyoruz. İlçemize ve bölgemize yapılan yatırımlar ve projelerin görüşlerini alıyoruz. Ortak akılla hareket ederek, daha yaşanabilir ve modern bir Sapanca için çalışıyoruz. Biliyorum ki Sapanca hizmetin en güzeline layık. Bu ziyaretimizi geçmiş dönem Sakarya Milletvekili Hasan Ali Çelik ve AK Parti İlçe Başkanı Yunus Gümüşel'in katılımlarıyla gerçekleştirdik. Esnaflarımızla uzun uzun sohbet ettik. Bugün gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerde esnafımızın sıcak ilgisini, misafirperverliğini bir kez daha gördük. Kendilerine teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren ilçe esnafı geçmiş dönem Sakarya Milletvekili olan Hasan Ali Çelik, Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen ve AK Parti İlçe Başkanı Yunus Gümüşel'e teşekkür ettiler.

Hasan Ali Çelik ve Başkan Özen'den ziyaretler

Hasan Ali Çelik, Özcan Özen, Hisarcık, Sapanca, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Hasan Ali Çelik ve Başkan Özen'den ziyaretler - Son Dakika


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