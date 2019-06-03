Son Dakika Haberleri: Hasan Ali, İngilizler'in radarında
Son Dakika Güncel Haber

Hasan Ali, İngilizler'in radarında

1 saat önce

Fenerbahçe'nin başarılı sol beki Hasan Ali Kaldırım, İngiliz ekiplerinin radarına girdi.

Hasan Ali, İngilizler'in radarında, System.String[]
Fenerbahçe'nin başarılı sol beki Hasan Ali Kaldırım, İngiliz ekiplerinin radarına girdi. BBC'de yer habere göre, sarı-lacivertli oyuncu Hasan Ali Kaldırım'la Premier Lig ekiplerinden West Ham ilgileniyor. İngiliz kulübünün 29 yaşındaki oyuncuyu yeni sezonda kadrosuna katmak için girişimlere başladığı belirtilirken, Kaldırım'ın da Ada'ya transfer olmaya sıcak baktığı haberde yer aldı. West Hamlı yöneticilerin ilerleyen günlerde Fenerbahçe Kulübü'yle masaya oturacağı ifade edildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 06:51 Kaynak: İHA
Fenerbahçe, Hasan Ali Kaldırım, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fenerbahçe 37 maçta 25 gol atan Abraham'ın peşinde! Fenerbahçe, Soldado'ya böyle veda etti! West Ham United, Hasan Ali Kaldırım'ı istiyor Teröristlerin 500 metrelik mağarası "Atak" ile imha edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.6.2019 20:00:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hasan Ali, İngilizler'in radarında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]