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Hasan Ali Kaldırım'a Premier Lig'den talip çıktı: Leicester City
16 dakika önce
Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Hasan Ali Kaldırım Premier Lig'in radarında.
Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Hasan Ali Kaldırım Premier Lig'in radarında... Daha önce West Ham United ile anlaşma aşamasına gelen tecrübeli sol kanat oyuncusuna bu kez Leicester City talip oldu. Hasan Ali Kaldırım'ın adı geçtiğimiz gün de Galatasaray'la anılmıştı.
Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Hasan Ali Kaldırım'ın transfer teklifine vereceği cevap merak ediliyor. 30 yaşındaki yıldız futbolcu 8 yıldır sarı-lacivertli kulüpte forma giyiyor.
Hasan Ali Kaldırım, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 12 maçta toplam 932 dakika süre aldı ancak skor üretemedi.
(Takvim)
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 09:59
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