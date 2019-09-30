Hasan Ali Kaldırım ABD yolcusu! Gidiyor...
1 saat önce
Hasan Ali Kaldırım'ın ayağına özel olarak yapılan tabanlığında yaşadığı ufak uyumsuzluk nedeniyle, ilerleyen süreçte sıkıntı yaşamamak için geçen yıl Tolga Ciğerci'nin tabanlık yaptırdığı ABD'deki merkeze giderek yeni tabanlık yapılması uygun görüldü.
Hasan Ali Kaldırım'ın ayağına özel olarak yapılan tabanlığında yaşadığı ufak uyumsuzluk nedeniyle, ilerleyen süreçte sıkıntı yaşamamak için geçen yıl Tolga Ciğerci'nin tabanlık yaptırdığı ABD'deki merkeze giderek yeni tabanlık yapılması uygun görüldü.
1-2 gün içinde ABD'ye gidecek olan sarı lacivertli futbolcu, özel programına da orada devam edecek ve milli ara sonrası hazır hale gelecek.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 09:41
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