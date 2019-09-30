Son Dakika Haberleri: Hasan Ali Kaldırım ABD yolcusu! Gidiyor...
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Hasan Ali Kaldırım ABD yolcusu! Gidiyor...

1 saat önce

Hasan Ali Kaldırım'ın ayağına özel olarak yapılan tabanlığında yaşadığı ufak uyumsuzluk nedeniyle, ilerleyen süreçte sıkıntı yaşamamak için geçen yıl Tolga Ciğerci'nin tabanlık yaptırdığı ABD'deki merkeze giderek yeni tabanlık yapılması uygun görüldü.

Hasan Ali Kaldırım ABD yolcusu! Gidiyor..., System.String[]

Hasan Ali Kaldırım'ın ayağına özel olarak yapılan tabanlığında yaşadığı ufak uyumsuzluk nedeniyle, ilerleyen süreçte sıkıntı yaşamamak için geçen yıl Tolga Ciğerci'nin tabanlık yaptırdığı ABD'deki merkeze giderek yeni tabanlık yapılması uygun görüldü.


1-2 gün içinde ABD'ye gidecek olan sarı lacivertli futbolcu, özel programına da orada devam edecek ve milli ara sonrası hazır hale gelecek.

Amerika Birleşik Devletleri, Hasan Ali Kaldırım, Tolga Ciğerci, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 09:41 
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