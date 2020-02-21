Hasan Ali Kaldırım derbide sahada - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hasan Ali Kaldırım derbide sahada - Son Dakika

Hasan Ali Kaldırım derbide sahada

6 saat önce

Fenerbahçe'nin sol beki Hasan Ali Kaldırım, yaşadığı sakatlıklardan dolayı takımından ayrı kalırken, Galatasaray derbisinde 11'de sahaya çıkması bekleniyor.

Hasan Ali Kaldırım derbide sahada, System.String[]

Fenerbahçe'nin sol beki Hasan Ali Kaldırım, yaşadığı sakatlıklardan dolayı takımından ayrı kalırken, Galatasaray derbisinde 11'de sahaya çıkması bekleniyor.

Süper Lig'de oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesinde sarı-lacivertlilerin cephesinde Hasan Ali Kaldırım gelişmesi yaşandı. 13 Aralık tarihinde antrenmanda ayağından yaşadığı sakatlık sonrası 58 gün takımdan ayrı kalan Kaldırım, son olarak 14. haftada oynanan Gençlerbirliği karşılaşmasında forma giymişti. 8 Süper Lig ve 3 de Türkiye Kupası maçı olmak üzere toplamda 11 maçta forma giyemeyen 30 yaşındaki futbolcu, Galatasaray derbisinde sahalara geri dönüyor.

Son antrenmanlarda takımda yer alan ve eski gücüne kavuşan Kaldırım, Teknik Direktör Ersun Yanal tarafından Galatasaray derbisinde 11'de sahaya sürülecek. Hasan Ali'nin yerine bir süredir sol bek olarak görev yapan ve asıl mevkisi sağ bek olan Nabil Dirar'ın ise Isla'nın yerine görev yapması bekleniyor.

(Ozan Buğra Koşar/İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 11:35 Kaynak: İHA
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Hasan Ali Kaldırım derbide sahada
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