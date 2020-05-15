Son Dakika › Spor › Hasan Ali Kaldırım, Devrim Akarsu ile form tutuyor - Son Dakika Spor
Hasan Ali Kaldırım, Devrim Akarsu ile form tutuyor
6 saat önce
Fenerbahçeli futbolcu Hasan Ali Kaldırım, yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle oynanamayan lig sürecinde güçlü antrenmanlar yaparak form tutuyor.
Fenerbahçeli futbolcu Hasan Ali Kaldırım, yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle oynanamayan lig sürecinde güçlü antrenmanlar yaparak form tutuyor.
Dünyayı etkisi altına alan ve son günlerde futbol kulüplerinde de bir hayli artan yeni tip koronavirüs salgını bir çok futbolcuyu etkiledi. Türkiye liglerinde verilen arada bireysel antrenmanlarla güç depolayan isimlerden biri de Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Hasan Ali Kaldırım. Form tutmak için dünya ve Avrupa eski kick-boks şampiyonu Devrim Akarsu ile bireysel antrenmanlar yapan Hasan Ali Kaldırım, TFF tarafından açıklanan liglerin başlama tarihi olan 12 Haziran'a kadar güç depoluyor. Devrim Akarsu'nun Instagram hesabından yayınladığı videoda tempolu çalışmalar yapan Milli sol bek hırsı ile dikkat çekiyor. Fenerbahçe Kulübü'nün hazırladığı bireysel ve takım ile çalışmaların yanı sıra yıllardır Devrim Akarsu ile özel antrenman yapan Hasan Ali, hakkında çıkan haberlere de kulak asmıyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan tecrübeli futbolcunun hedefi ise öncelikle Fenerbahçe ile masaya oturup sarı-lacivertli formayı giymeye devam etmek. Fenerbahçe Kulübü ile anlaşamaması durumunda ise kendisine Galatasaray ve Medipol Başakşehir'den gelen ciddi teklifleri değerlendirmesi bekleniyor.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 15.05.2020 09:39 Kaynak: DHA
Son Dakika Tanju Çolak: Fatih Terim'e yakışan, Hasan Şaş'tan sonra kendisinin de istifa etmesidir Güzel oyuncu Şilan Makal ile Şener Özbayraklı evlendi Galatasaray Futbol Takımı'ndaki bir personelde koronavirüs tespit edildi Fenerbahçe, Acun'un "sol bekin kralı" dediği Kwadwo Asamoah'ı transfer ediyor Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, koronavirüs testinin negatif çıktığını söyledi Nenad Bjelica, Fenerbahçe'den 3 milyon euro maaş talep etti Erman Toroğlu'ndan sert eleştiri: Futbolcuların testi negatif ama eşleri AVM'de geziyor, bunlar nasıl profesyonel? FIFA Al-Ittihad'ın, Slaven Bilic'e 15 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetti Augsburg Teknik Direktörü Herrlich, diş macunu almak için karantinayı ihlal etti ve yeniden karantinaya alındı Harry Kane, eski takımı Leyton Orient'e sponsor oldu Max Kruse'den futbolun başlaması kararına tepki: Sağlığın en önemli şey olduğuna inanmak için daha fazlasına mı gerek var? Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu Milli futbolcu Semih Kaya Galatasaray'a mesaj gönderdi: Boş sözleşmeyi imzalarım Altınordu'nun genç yıldızı Ravil Tavgir ile Avrupa'nın dev kulüpleri ilgileniyor Tanju Çolak'tan Arda Turan'a çok konuşulacak öneri: Galatasaray'a yardımcı antrenör ol