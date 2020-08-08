Hasan Ali Kaldırım, 8 yıldır formasını giydiği Fenerbahçe'den ayrıldığını açıkladı

Fenerbahçe, transfer bombalarını birer birer patlatırken sarı lacivertli kulüp önemli bir yıldıza da veda etti. 8 yıldır çubuklu formayı giyen milli sol bek Hasan Ali Kaldırım, sarı lacivertli camiadan ayrıldığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Forma giydiği dönemde kaptanlığa kadar yükselen deneyimli futbolcu, "Oynadığım süre boyunca kimilerini mutlu, kimilerini mutsuz etmiş olabilirim. Ancak emin olduğum bir şey var ki 3 numaralı çubukluyu giymek için, her zaman hazır olmak için tüm gayretimi gösterdim. Bu formanın kıymetini ve sorumluğunu her zaman bilmenin huzuruyla soyunma odasında bırakıyorum" ifadeleriyle ayrılığını resmiyete kavuşturdu.

Hasan Ali Kaldırım'ın açıklaması şu şekilde:

3 ASİSTLE OYNADI

Kariyerinde daha önce Kaiserslautern, Mainz ve Kayserispor'da oynayan oyuncu çubuklu formayı toplam 163 kez sırtına geçirdi. Hasan Ali, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 18 maçta 3 asistle oynadı.