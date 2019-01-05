Son Dakika Haberleri: Hasan Ali Kaldırım, İkinci Yarıdan Umutlu

Hasan Ali Kaldırım, İkinci Yarıdan Umutlu

1 saat önce

Fenerbahçeli futbolcu Hasan Ali Kaldırım, sezonun ikinci yarısına iyi başlamak istediklerini söyledi.

Hasan Ali Kaldırım, İkinci Yarıdan Umutlu, System.String[]
Fenerbahçeli futbolcu Hasan Ali Kaldırım, sezonun ikinci yarısına iyi başlamak istediklerini söyledi.

Sarı-lacivertli oyuncu, Fenerbahçe Televizyonuna yaptığı açıklamada, ligin ilk yarısını kötü bitirdiklerine dikkati çekerek, "Geçmiş geçmişte kaldı. Sadece ikinci devreyi değiştirebiliriz. Var gücümüzle çalışıp hem mental anlamda, hem de fiziksel anlamda kendimizi geliştirip bunları oyunumuza yansıtmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Ersun Yanal'ın, oynatmak istediği futbolu tamamen kendilerine aşılayıp ikinci devreye güzel bir başlangıç yapmak istediklerini kaydeden Hasan Ali Kaldırım, "İnşallah taraftarların özlediği Fenerbahçe'yi ikinci devrenin ilk maçıyla birlikte izletip bundan sonra Fenerbahçe'yi hak ettiği yerlere taşırız." değerlendirmesinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 07:34 Kaynak: AA

Fenerbahçe, Hasan Ali Kaldırım, Spor
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