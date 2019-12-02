Hasan Ali Kaldırım'ın en talihsiz sezonu

MURİÇ'SİZ OLMUYOR



Ayak bileğindeki sakatlığı tam olarak geçmemesine rağmen Göztepe maçının son 30 dakikasında forma giyen Muriç, Rodrigues'in attığı golde yaptığı asistle Fenerbahçe için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha kanıtladı.



Sağlık ekibinin çabalarıyla beklenenden kısa sürede sahalara dönen Kosovalı forvet, ligde forma giydiği 12 maçta 7 gol atıp, 2 asist yaptı. Öte yandan teknik direktör Ersun Yanal'ın, sakatlıktan yeni dönen Max Kruse'yi, maç eksiğini gidermek amacıyla yarın kupadaki İstanbulspor karşılaşmasında oynatması bekleniyor.