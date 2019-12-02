Son Dakika › Spor › Hasan Ali Kaldırım'ın en talihsiz sezonu - Son Dakika Spor
Hasan Ali Kaldırım'ın en talihsiz sezonu
6 saat önce
MURİÇ'SİZ OLMUYORAyak bileğindeki sakatlığı tam olarak geçmemesine rağmen Göztepe maçının son 30 dakikasında forma giyen Muriç, Rodrigues'in attığı golde yaptığı asistle Fenerbahçe için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha kanıtladı.
MURİÇ'SİZ OLMUYOR
Ayak bileğindeki sakatlığı tam olarak geçmemesine rağmen Göztepe maçının son 30 dakikasında forma giyen Muriç, Rodrigues'in attığı golde yaptığı asistle Fenerbahçe için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha kanıtladı.
Sağlık ekibinin çabalarıyla beklenenden kısa sürede sahalara dönen Kosovalı forvet, ligde forma giydiği 12 maçta 7 gol atıp, 2 asist yaptı. Öte yandan teknik direktör Ersun Yanal'ın, sakatlıktan yeni dönen Max Kruse'yi, maç eksiğini gidermek amacıyla yarın kupadaki İstanbulspor karşılaşmasında oynatması bekleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:05
Vedat Muriç'ten sakatlık açıklaması: 4 tane bağ yırtık, bandajsız oynayamam Abdurrahim Albayrak, Trabzon'da saldırıya uğradı Trabzonspor'un yıldızı Abdulkadir Ömür, mart ayında sahalara dönüyor Çağlar'lı Leicester, Cenk'li Everton'ı mağlup etti