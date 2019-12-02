Son Dakika Haberleri: Hasan Ali Kaldırım'ın en talihsiz sezonu
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Hasan Ali Kaldırım'ın en talihsiz sezonu

6 saat önce

MURİÇ'SİZ OLMUYORAyak bileğindeki sakatlığı tam olarak geçmemesine rağmen Göztepe maçının son 30 dakikasında forma giyen Muriç, Rodrigues'in attığı golde yaptığı asistle Fenerbahçe için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Hasan Ali Kaldırım'ın en talihsiz sezonu, System.String[]

MURİÇ'SİZ OLMUYOR


Ayak bileğindeki sakatlığı tam olarak geçmemesine rağmen Göztepe maçının son 30 dakikasında forma giyen Muriç, Rodrigues'in attığı golde yaptığı asistle Fenerbahçe için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha kanıtladı.


Sağlık ekibinin çabalarıyla beklenenden kısa sürede sahalara dönen Kosovalı forvet, ligde forma giydiği 12 maçta 7 gol atıp, 2 asist yaptı. Öte yandan teknik direktör Ersun Yanal'ın, sakatlıktan yeni dönen Max Kruse'yi, maç eksiğini gidermek amacıyla yarın kupadaki İstanbulspor karşılaşmasında oynatması bekleniyor.

Fenerbahçe, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:05 
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