Hasan Ali Kaldırım New York'a gitti
1 saat önce
Fenerbahçe'nin sezon öncesi kampında sakatlanan Hasan Ali Kaldırım, özel yaptırdığı tabanlıkta sorun yaşaması üzerine yeni tabanlık yaptırmak üzere ABD'nin New York kentine hareket etti.
Fenerbahçe'nin sezon öncesi kampında sakatlanan Hasan Ali Kaldırım, özel yaptırdığı tabanlıkta sorun yaşaması üzerine yeni tabanlık yaptırmak üzere ABD'nin New York kentine hareket etti.
İstanbul Havalimanı'ndan Türk Hava Yolları'na ait uçakla New York'a giden milli futbolcunun, özel çalışma programına burada devam edeceği öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 02:51
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