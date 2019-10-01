Son Dakika Haberleri: Hasan Ali Kaldırım New York'a gitti
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Hasan Ali Kaldırım New York'a gitti

1 saat önce

Fenerbahçe'nin sezon öncesi kampında sakatlanan Hasan Ali Kaldırım, özel yaptırdığı tabanlıkta sorun yaşaması üzerine yeni tabanlık yaptırmak üzere ABD'nin New York kentine hareket etti.

Hasan Ali Kaldırım New York'a gitti, System.String[]

Fenerbahçe'nin sezon öncesi kampında sakatlanan Hasan Ali Kaldırım, özel yaptırdığı tabanlıkta sorun yaşaması üzerine yeni tabanlık yaptırmak üzere ABD'nin New York kentine hareket etti.


İstanbul Havalimanı'ndan Türk Hava Yolları'na ait uçakla New York'a giden milli futbolcunun, özel çalışma programına burada devam edeceği öğrenildi.


Amerika Birleşik Devletleri, Hasan Ali Kaldırım, Fenerbahçe, New York, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 02:51 
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