Son Dakika Haberleri: Hasan Ali Kaldırım: "Özlenen Fenerbahçe'yi İkinci Devre İzleteceğiz"

Hasan Ali Kaldırım: "Özlenen Fenerbahçe'yi İkinci Devre İzleteceğiz"

1 saat önce

Antalya kampında ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de kaptan Hasan Ali Kaldırım, sarı lacivertli kulübün resmi yayın organına açıklamalarda bulundu.

Hasan Ali Kaldırım:
Antalya kampında ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de kaptan Hasan Ali Kaldırım, sarı lacivertli kulübün resmi yayın organına açıklamalarda bulundu. 

İkinci devre hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdürdüklerini söyleyen Kaldırım, ikinci devreye iyi bir başlangıç yapmak istediklerini belirtti. 

"ANTALYA'DAKİ KAMP BİZİM İÇİN BİR ŞANS"

Ligin ilk yarısındaki fikstür yoğunluğundan dolayı çok antrenman yapma şansı bulamadıklarını belirten Hasan Ali, "Yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yaklaşık 1 haftalık tatilden sonra iki gün önce İstanbul'da toplandık. Birkaç test uygulayıp Antalya'ya geldik. İlk günlerimiz iyi başladı. İyi çalışıyoruz. Ligin ilk devresindeki maç takviminden dolayı çok antrenman yapma veya çok yüklenme fırsatı bulamadık. Bu da gayet doğal. O yüzden şu anki Antalya'daki kamp dönemimiz bizim için çok iyi bir şans. Hem Ersun hocamızla hem fizik anlamda yüklenme gerçekleştirebilmek için hem de oyun şablonumuzu daha iyi bir seviyeye getirebilmek için iyi bir şans. Tabii kamp dönemleri her zaman zor geçer, yoğun geçer. Günde çift idmanla sürdüreceğiz. Çok vaktimiz yok. Yaklaşık 1 hafta kamp süreci yaşayacağız. Bu süreci kazasız, belasız, sakatlık olmadan çok iyi geçirip, ikinci devreye iyi başlamak ve iyi bir şekilde bitirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"İKİNCİ DEVREYİ DEĞİŞTİREBİLİRİZ"

İlk yarıdaki performansları için özür dilemenin bir şey değiştirmeyeceğini ancak ikinci devre çok çalışıp bunu sahaya yansıtmak istediklerini dile getiren Fenerbahçeli oyuncu, "Tabii ki özür dilemenin bir şey değiştirmeyeceğini biliyoruz. Bundan sonra geride kalanı düşünmeyip tüm enerjimizi kamp dönemi ve sonrasında oynayacağımız maçlara odaklamak zorundayız. Geçmiş, geçmişte kaldı. Sadece ikinci devreyi değiştirebiliriz. Var gücümüzle çok iyi çalışıp hem mental anlamda, hem de fiziksel anlamda kendimizi geliştirip bunları oyunumuza yansıtmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

"ÖZLENEN FENERBAHÇE'Yİ İKİNCİ DEVRE İZLETECEĞİZ"

Taraftarın özlediği Fenerbahçe'yi ikinci yarının ilk maçıyla birlikte göstermek istediklerini ifade eden Hasan Ali Kaldırım, "İnşallah onların özlediği Fenerbahçe'yi ikinci devrenin ilk maçıyla birlikte izletip bundan sonra Fenerbahçe'yi hak ettiği yerlere taşırız" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 04:52 Kaynak: DHA

Spor
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