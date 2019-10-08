Son Dakika Haberleri: Hasan Ali Kaldırım sürprizi! Fenerbahçe...
Son Dakika Spor Hasan Ali Kaldırım sürprizi! Fenerbahçe...

Hasan Ali Kaldırım sürprizi! Fenerbahçe...

25 dakika önce

Fenerbahçe'ye Hasan Ali Kaldırım müjdesi geldi.

Hasan Ali Kaldırım sürprizi! Fenerbahçe..., System.String[]

Fenerbahçe'ye Hasan Ali Kaldırım müjdesi geldi. ABD'ye giden, New York'ta tedavisi devam eden ve taban çatlağı tamamen iyileşen milli sol bekin, birkaç gün içerisinde İstanbul'a dönerek takımla birlikte çalışmalara başlayacağı kaydedildi. 29 yaşındaki Hasan Ali Kaldırım'ın maç eksiği dışında Yukatel Denizlispor mücadelesinde oynamasına hiçbir engelin kalmadığı da öğrenildi.


Hasan'ın bu haberinin ardından Nabil Dirar'la ilgili ameliyat ve tedavi sürecine start verildi. Dirar'ın bugün veya yarın ameliyat olacağı, ardından 1 aylık tedavi nedeniyle takımdan ayrı kalacağı bildirildi. Kasık fıtığı bulunan Faslı oyuncu, lig başından bu yana Hasan Ali Kaldırım'ın yokluğu nedeniyle ameliyatını erteliyordu. Dirar bu süreçte ağrıları olmasına rağmen maçlara iğne ile çıkarak Hasan Ali Kaldırım'ın yokluğunu aratmamaya çalıştı...


Yanal 3. kez baba


Fenerbahçe'nin 57 yaşındaki teknik direktörü Ersun Yanal 3. kez babalık sevinci yaşadı. Bir kızı bir de oğlu olan Yanal, İren Ağan'la 2017 yılında yaptığı evliliğin ardından dün ikinci kez kız babası oldu. Bu arada Ersun Yanal'ın kızı Femin'den, Nil adında bir torunu bulunuyor.

Hasan Ali Kaldırım, Fenerbahçe, New York, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 10:31 
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