Son Dakika Haberleri: Hasan Ali Kaldırım, takımla birlikte çalıştı
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Hasan Ali Kaldırım, takımla birlikte çalıştı

1 saat önce

Uzun süredir sakatlığı süren Hasan Ali Kaldırım, takımla birlikte çalışmalara başladı.

Hasan Ali Kaldırım, takımla birlikte çalıştı, System.String[]

Uzun süredir sakatlığı süren Hasan Ali Kaldırım, takımla birlikte çalışmalara başladı.


Fenerbahçe'nin sezon öncesinde katıldığı Audi Cup turnuvasındaki Bayern Münih maçında sakatlanan Hasan Ali Kaldırım, sarı-lacivertlilerin bugün yapılan derbi maçı hazırlıklarında yer aldı.


Sakatlığından sonra ilk defa takımla birlikte çalışman Hasan Ali'nin yanı sıra, Moses ve Isla da aynı şekilde takımla çalıştı. - İSTANBUL

Hasan Ali Kaldırım, Fenerbahçe, Hasan Ali, Audi, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 07:22 Kaynak: İHA
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