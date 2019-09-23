Hasan Ali Kaldırım, takımla birlikte çalıştı
1 saat önce
Uzun süredir sakatlığı süren Hasan Ali Kaldırım, takımla birlikte çalışmalara başladı.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 07:22 Kaynak: İHA
Uzun süredir sakatlığı süren Hasan Ali Kaldırım, takımla birlikte çalışmalara başladı.
Fenerbahçe'nin sezon öncesinde katıldığı Audi Cup turnuvasındaki Bayern Münih maçında sakatlanan Hasan Ali Kaldırım, sarı-lacivertlilerin bugün yapılan derbi maçı hazırlıklarında yer aldı.
Sakatlığından sonra ilk defa takımla birlikte çalışman Hasan Ali'nin yanı sıra, Moses ve Isla da aynı şekilde takımla çalıştı. - İSTANBUL
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