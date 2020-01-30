Hasan Ali Kaldırım takımla çalıştı - Son Dakika
Son Dakika Spor Hasan Ali Kaldırım takımla çalıştı - Son Dakika Spor

Hasan Ali Kaldırım takımla çalıştı

6 saat önce

Fenerbahçe, Süper Lig'in 20. haftasında cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürürken, sakatlığı düzelen Hasan Ali Kaldırım takımla birlikte çalıştı.

Hasan Ali Kaldırım takımla çalıştı, System.String[]

Fenerbahçe, Süper Lig'in 20. haftasında cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürürken, sakatlığı düzelen Hasan Ali Kaldırım takımla birlikte çalıştı.


Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde yapılan antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idman, 3'erli gruplar halinde dar alanda yapılan çift kale maçlarla devam etti. Antrenman, bireysel çalışmalarla noktalandı. Sakatlığı geçen Hasan Ali Kaldırım, antrenmanın bir bölümünde takımla birlikte çalıştı.


Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve maçın oynanacağı kente hareket edecek. - İSTANBUL

Hasan Ali Kaldırım, Trabzonspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 08:17 Kaynak: İHA
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