Son Dakika Haberleri: Hasan Ali Kaldırım: West Ham, Fenerbahçe'nin sol bekiyle ilgileniyor
BBC
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Hasan Ali Kaldırım: West Ham, Fenerbahçe'nin sol bekiyle ilgileniyor

1 saat önce

BBC'ye konuşan menajeri, Londra takımlarından West Ham'ın Hasan Ali Kaldırım ile ilgilendiğini, Hasan Ali'nin de İngiltere Premier Ligi'nde oynamakta istekli olduğunu söyledi.

Hasan Ali Kaldırım: West Ham, Fenerbahçe'nin sol bekiyle ilgileniyor, System.String[]

İngiltere Premier Ligi kulüplerinden West Ham, Fenerbahçe'nin sol beki Hasan Ali Kaldırım ile ilgileniyor.

West Ham, transfer için Hasan Ali'nin menajeriyle temas kurdu.

BBC'ye konuşan menajeri, Hasan Ali'nin İngiltere Premier Ligi'nde oynamakta istekli olduğunu söyledi.

29 yaşındaki Fenerbahçe'nin sol bekinin sözleşmesinde "5 milyon Euro'ya serbest kalır" maddesi bulunuyor.

Hasan Ali'nin ismi 2017 yılında da Doğu Londra kulübü West Ham ile anılmıştı.

30 kez milli takım forması giydi

Almanya doğumlu Hasan Ali Kaldırım, 2012 yılında Kayserispor'dan Fenerbahçe'ye 3 milyon 750 bin dolar bonservis bedeli karşılığı transfer oldu ve oynadığı 224 karşılaşmada 5 gol attı.

Ligi 6. bitiren Fenerbahçe ile bir yıl daha mukavelesi bulunan Hasan Ali, 30 kez de Türk Milli Takımı forması giydi. Haziran ayında 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası eleme maçlarının aday kadrosuna seçilen tek Fenerbahçeli oyuncu oldu.

West Ham ise menajer Manuel Pellegrini yönetmindde 2013'ten bu yana ilk kez İngiltere Premier Ligi'nde ilk 10'a girdi.

Andy Carroll, Samir Nasri ve Adrian'ı serbest bırakan West Ham şu ana kadar bonservis bedeli ödemeden iki kaleci transferi yaptı.

Doğu Londra ekibi Espanyol'den Roberto Jiménez Gago ile Millwall'dan kaleci David Martin'i renklerine kattı.

BBC
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 07:59 
Fenerbahçe, Hasan Ali Kaldırım, Hasan Ali, Dünya
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