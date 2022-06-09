Hasan Ali'nin askerlik mutluluğu - Son Dakika
Üye Girişi

Hasan Ali'nin askerlik mutluluğu

09.06.2022 12:09
Hasan Ali'nin askerlik mutluluğu

Finike ilçesinde özel birey Hasan Ali Okyar, temsili olarak bir gün askerlik yaparak hayalini gerçekleştirdi.

Finike ilçesinde özel birey Hasan Ali Okyar, temsili olarak bir gün askerlik yaparak hayalini gerçekleştirdi.

Kum Mahallesi'nde ikamet eden özel birey Hasan Ali Okyar, çok istediği askerlik görevi için jandarma komutanlığına müracaat etti.

Finike İlçe Jandarma Komutanlığı koordinesinde, Hasyurt Jandarma Komutanlığı'nda temsili askerlik töreni organize edildi. Temsili askerlik ve yemin törenine Hasan Ali Okyar'ın ailesi ve jandarma komutanlığında görevli askerler katıldı.

Bir günlük askerlik görevini yaparken çok heyecanlı olduğu gözlemlenen Okyar, askerlik yemin ettikten sonra terhis belgesini aldı.

YORUMLAR
500
Batman'da jandarma köy okulunda çöp toplayarak çevre bilincini anlattı Batman'da jandarma köy okulunda çöp toplayarak çevre bilincini anlattı Akçakoca'da jandarma ve öğrenciler sahilde temizlik yaptı Akçakoca'da jandarma ve öğrenciler sahilde temizlik yaptı
Kaynak: AA

Jandarma, Hisarcık, Finike, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hasan Ali'nin askerlik mutluluğu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:09 Bilecik'te feci kaza! Öğrencileri taşıyan minibüs, tıra çarptı: 2'si ağır 13 kişi yaralı
17:50 Sürenin dolmasına dakikalar kala TFF'ye yeni başkan adayı çıktı
17:47 Kocaeli'de öğretmenin öğrenciyi dövdüğü skandal görüntülere ilişkin inceleme başlatıldı
17:16 Liseli sevgililer internette telefonunu satışa çıkaran astsubaya tuzak kurdu! Yüzüne biber gazı sıkıp gasp ettiler
17:13 Avrupa basketbolunda çarpıcı karar! Obradovic'in takımı ligden çekilme kararı aldı
17:08 "Alevilik" tartışmasına Erdoğan'dan yorum: Senin de yanında dururuz Bay Kemal! Hayallerine ket vurulmasına müsaade etmeyiz, yeter ki sen aday ol
16:50 Erken seçim olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışmalara son noktayı koydu
16:38 Liverpoollu kadın futbolcuyla İngiliz teknik adamdan sıra dışı düğün! Düğünde gelinlik ve damatlıkla futbol maçı yaptılar
16:27 Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na seslendi: Cumhur İttifakı'nın adayı Erdoğan'dır
16:21 Elbisesinin altına iç çamaşırı giymeyen Jennifer Lopez film galasına damga vurdu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2022 18:35:40. #1.13#
SON DAKİKA: Hasan Ali'nin askerlik mutluluğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement