Bir günlük askerlik görevini yaparken çok heyecanlı olduğu gözlemlenen Okyar, askerlik yemin ettikten sonra terhis belgesini aldı.

Kum Mahallesi'nde ikamet eden özel birey Hasan Ali Okyar, çok istediği askerlik görevi için jandarma komutanlığına müracaat etti.

Kaynak: AA

Jandarma, Hisarcık, Finike, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hasan Ali'nin askerlik mutluluğu - Son Dakika

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