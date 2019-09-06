Son Dakika Haberleri: Hasan Ali Yücel Caddesine kaldırım çalışması başlatıldı
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Hasan Ali Yücel Caddesine kaldırım çalışması başlatıldı

1 saat önce

Manavgat Belediyesi, Aydınevler Mahallesi'ne bağlı Hasan Ali Yücel Caddesi'ne, kaldırım çalışması başlattı.

Hasan Ali Yücel Caddesine kaldırım çalışması başlatıldı, System.String[]

Manavgat Belediyesi, Aydınevler Mahallesi'ne bağlı Hasan Ali Yücel Caddesi'ne, kaldırım çalışması başlattı.


Manavgat Belediyesi, Aydınevler Mahallesi'ne bağlı Hasan Ali Yücel Caddesi'ne kaldırım çalışması başlattı. Manavgat Belediye Başkan Şükrü Sözen'in talimatıyla harekete geçen Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Manavgat'ın artan nüfusuyla beraber bölge esnafını ve vatandaşları mağdur etmemek adına Bahçelievler Mahallesi'nin sınırından başlayarak kaldırım çalışmalarına hız verdi. Belediye ekiplerinin çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte vatandaşlar, güvenli ve kolay ulaşıma sahip olacak. Yapılan hizmetin mahalle halkına faydalı olacağını dile getiren vatandaşlar, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'e ve belediye ekiplerine teşekkür etti.


Sözen ise artan nüfusu ile tüm bölgelerde çözüm odaklı çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Manavgat Belediyesi ekiplerimizin Hasan Ali Yücel Caddesi'nde ki kaldırım çalışmasının tamamlamasıyla birlikte bölge esnafımız ve mahalle sakinlerimiz kolay ve güvenli ulaşıma kavuşmuş olacak. Belediyemizin hizmetleri, büyüyen kentimizin ihtiyaçları doğrultusunda çözüm odaklı olarak devam edecektir" dedi. - ANTALYA

Bahçelievler Mahallesi, Şükrü Sözen, Hasan Ali, Manavgat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 10:46 Kaynak: İHA
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