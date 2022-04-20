Hasan Ali Yücel Çocuk Müzesi, 3,5 yılda 100 binden fazla ziyaretçiyi ağırladı - Son Dakika

Türkiye ve Balkanlar'ın en büyük interaktif çocuk müzelerinden Hasan Ali Yücel Çocuk Müzesi'ni, 3,5 yılda 100 binden fazla kişi ziyaret etti.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, yaptığı yazılı açıklamada, 29 Ekim 2018'de kapılarını açan müzenin Kovid-19 salgın dönemi haricinde her gün çocukları ağırladığını belirtti.

Müzeyi ziyaret eden çocukların yaşayarak ve yaparak öğrenme fırsatı yakaladığını ifade eden Gürkan, müzede atölye çalışmaları yapıldığını bildirdi.

Cumhuriyet'in ilanının 95'inci yılında açılan müzeyi çocuklara armağan ettiklerini aktaran Gürkan, şunları kaydetti:

"Burası, dünyanın oluşumundan bugüne kadar canlı yaşamını öğreten interaktif ve evrensel bir çocuk müzesi. Çocuklarımız buraya aileleri ve öğretmenleri eşliğinde gelerek, yaparak, yaşayarak ve deneyimleyerek öğreniyorlar. Müze, sadece Edirne'nin değil tüm bölgenin gelip görmek istediği bir müze oldu. Hatta yurtdışında da birçok çocuğu müzemizde ağırladık.

Müze 100 bin ziyaretçi sayısını aştı ve bundan dolayı da mutluluk duyuyoruz. Dünyayı değiştirecek en büyük güç eğitimdir. Çocuklarımızın daha kaliteli eğitim alabilmesi için elimizden gelen desteği vermeye, eğitime, çocuklarımıza yatırım yapmaya devam edeceğiz."