Hasan Ali Yücel Çocuk Müzesi, 3,5 yılda 100 binden fazla ziyaretçiyi ağırladı - Son Dakika
Üye Girişi

Hasan Ali Yücel Çocuk Müzesi, 3,5 yılda 100 binden fazla ziyaretçiyi ağırladı

20.04.2022 15:20
Hasan Ali Yücel Çocuk Müzesi, 3,5 yılda 100 binden fazla ziyaretçiyi ağırladı

Türkiye ve Balkanlar'ın en büyük interaktif çocuk müzelerinden Hasan Ali Yücel Çocuk Müzesi'ni, 3,5 yılda 100 binden fazla kişi ziyaret etti.

Türkiye ve Balkanlar'ın en büyük interaktif çocuk müzelerinden Hasan Ali Yücel Çocuk Müzesi'ni, 3,5 yılda 100 binden fazla kişi ziyaret etti.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, yaptığı yazılı açıklamada, 29 Ekim 2018'de kapılarını açan müzenin Kovid-19 salgın dönemi haricinde her gün çocukları ağırladığını belirtti.

Müzeyi ziyaret eden çocukların yaşayarak ve yaparak öğrenme fırsatı yakaladığını ifade eden Gürkan, müzede atölye çalışmaları yapıldığını bildirdi.

Cumhuriyet'in ilanının 95'inci yılında açılan müzeyi çocuklara armağan ettiklerini aktaran Gürkan, şunları kaydetti:

"Burası, dünyanın oluşumundan bugüne kadar canlı yaşamını öğreten interaktif ve evrensel bir çocuk müzesi. Çocuklarımız buraya aileleri ve öğretmenleri eşliğinde gelerek, yaparak, yaşayarak ve deneyimleyerek öğreniyorlar. Müze, sadece Edirne'nin değil tüm bölgenin gelip görmek istediği bir müze oldu. Hatta yurtdışında da birçok çocuğu müzemizde ağırladık.

Müze 100 bin ziyaretçi sayısını aştı ve bundan dolayı da mutluluk duyuyoruz. Dünyayı değiştirecek en büyük güç eğitimdir. Çocuklarımızın daha kaliteli eğitim alabilmesi için elimizden gelen desteği vermeye, eğitime, çocuklarımıza yatırım yapmaya devam edeceğiz."

Hasan Ali Yücel Çocuk Müzesi, 3,5 yılda 100 binden fazla ziyaretçiyi ağırladı
Hasan Ali Yücel Çocuk Müzesi, 3,5 yılda 100 binden fazla ziyaretçiyi ağırladı
Hasan Ali Yücel Çocuk Müzesi, 3,5 yılda 100 binden fazla ziyaretçiyi ağırladı

YORUMLAR
500
TÜİK açıkladı: Ülke nüfusunun yüzde 26,9'unu oluşturan bebeklere en çok konulan isimler Zeynep ve Yusuf oldu TÜİK açıkladı: Ülke nüfusunun yüzde 26,9'unu oluşturan bebeklere en çok konulan isimler Zeynep ve Yusuf oldu Samsun çocuk nüfusunda Türkiye ortalamasının altında Samsun çocuk nüfusunda Türkiye ortalamasının altında

Hasan Ali Yücel, Balkanlar, Türkiye, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hasan Ali Yücel Çocuk Müzesi, 3,5 yılda 100 binden fazla ziyaretçiyi ağırladı - Son Dakika


Son Dakika
15:48 Konut ilanlarında "Türk müşteriler aramasın, Türklere uygun değil" dönemi
15:45 Liseli kavgası acı bitti! Yere düşen işitme engelli Enes yaşamını yitirdi
15:32 Araştırmalara göre kadınlarda evlenme yaşı yükseldi! En çok 25-29 yaş aralığı tercih ediliyor
15:25 Hal Kayıt Sistemi mobil uygulaması devreye girdi, vatandaşlar aradaki farka isyan etti
15:08 Erdoğan'ın "İsrail'le ilişkiler başka, Kudüs başka" sözlerine Kılçdaroğlu'ndan tepki: Bilmez miyiz sende hep başka başka!
15:02 Fenerbahçe'de karar verildi! Ozan Tufan'ın "çubuklu forma" masalı bitti
14:53 Ünlü oyuncu Erdem Baş 44 yaşında baba oldu: Kızının adını Vera koydu
14:50 Lise öğrencisi ve velisini bıçaklayan öğretmen eşi adam ifade verdi: Bıçağı diyet için taşıyordum
14:45 TÜİK açıkladı: Ülke nüfusunun yüzde 26,9'unu oluşturan bebeklere en çok konulan isimler Zeynep ve Yusuf oldu
14:43 Hakan'ın şakası takım arkadaşını korkuttu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2022 15:58:01. #1.11#
SON DAKİKA: Hasan Ali Yücel Çocuk Müzesi, 3,5 yılda 100 binden fazla ziyaretçiyi ağırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement