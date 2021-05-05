Hasan Amca 10 yıldır güneş gören eve hasret - Son Dakika

Hasan Amca 10 yıldır güneş gören eve hasret

05.05.2021 21:20

Hasan Amca 10 yıldır güneş gören eve hasret 69 yaşındaki Hasan amca 10 yıldır yaşadığı bodrum yerine bir evde yaşamak istiyor Bodrum katta yaşayan Hasan Gürbüz: "Güneş gören bir eve taşınmak istiyorum" Eskişehir'de maddi sıkıntılar yüzünden 10 yıldır bodrum katta tek başına yaşayan Hasan...

Hasan Amca 10 yıldır güneş gören eve hasret

69 yaşındaki Hasan amca 10 yıldır yaşadığı bodrum yerine bir evde yaşamak istiyor

Bodrum katta yaşayan Hasan Gürbüz:

"Güneş gören bir eve taşınmak istiyorum"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de maddi sıkıntılar yüzünden 10 yıldır bodrum katta tek başına yaşayan Hasan Gürbüz, yaşının da ilerlemesiyle artık güneş gören bir eve taşınma hayali kurduğunu söyledi.

Gençliğinde inşaatlarda demir ustası olan 69 yaşındaki Hasan Gürbüz, maddi imkansızlıklardan dolayı 10 senedir bodrum katta yaşıyor. Ailesinden uzak olan ve onlarla ilgili yaşadığı sorunlar nedeniyle anılarından bahsetmeyen Gürbüz, tek başına adeta hayatta kalma mücadelesi veriyor. Tepebaşı ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir binanın bodrum katında ikamet eden yaşlı adam, binalarda bulunan bazı hizmetleri yaparak, aylık 600 lira kazanıyor. Bunu dışında geliri olmayan ve devletin verdiği yoksul maaşına, kendinden daha düşkün olan insanların sebeplenmesi için başvurmayan Gürbüz, hayatta kalma mücadelesi veriyor. Yaklaşık 10 yıldır güneş ışığına evinde hasret kalan çaresiz adamın tek dileği uyandığında evinde güneş ışığı görmek.

Hasan Gürbüz, "40-45 sene inşatlarda demircilik yaptım. Şimdi 69 yaşındayım, artık yapamıyorum. Yapamayınca da gelirim olmuyor. İşte bu bodrum katta 10 yıldır yaşıyorum. İyi insanlar var onlar olmasa bizler ayakta duramayız. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Devlet maaş veriyormuş, birkaç kişiden öğrendim. Benden daha mağdur insanlar var, hiç para kazanamayan insanlar var hiç olmazsa ben 600 lira kazanıyorum. Fakat yaşım da artık ilerledi, bu işte olmazsa nasıl geçinirim ben? Burada ve başka yerlerde kiracılar var. Onlardan kiraları topluyorum sonra da ev sahibine teslim ediyorum. Bunun dışında dairelerde bir sorun olduğunda, örneğin bir boru patladığında ustayı, ev sahibine haber veriyorum" diye konuşarak durumunu anlattı.

"Gecekondu da olsa bir evim olsun"

10 yıldır yaşadığı yerden çıkıp bir evde yaşamak istediğini belirten Hasan Gürbüz, gecekonduda olsa başını sokabileceği bir yer olsun istiyor. Kendine yardım edenlere teşekkür eden Gürbüz, "Ömer Ulutaş diye bir arkadaşım var. Benim için her şeyi yapıyor sağ olsun, geliyor gidiyor, halimi hatırımı soruyor. Benim dertlerimi anlayan bir insan. Onunla muhtar sayesinde tanıştım. Hali vakti yerinde olan insanların bizim gibilere, bil hassa bana yardımcı olmalarını bekliyorum. Evim yok, 10 yıldır bu bodrumda yaşıyorum. Bir ev sadece, şehir dışında olsun, gecekondu olsun orda da yaşarım. Devletin verdiği maaşa başvuracağım ama bayram sonuna kaldı, onunla geçinmeyi planlıyorum" diyerek yardım beklediğini dile getirdi.

Hasan Amca 10 yıldır güneş gören eve hasret
Hasan Amca 10 yıldır güneş gören eve hasret
Hasan Amca 10 yıldır güneş gören eve hasret
Hasan Amca 10 yıldır güneş gören eve hasret

Hasan Gürbüz, Hasan Amca, Eskişehir, Bodrum, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Hasan Amca 10 yıldır güneş gören eve hasret - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

AB'nin basın toplantısında THY sürprizi! Uçak, ürün yerleştirme gibi kadraja girdi AB'nin basın toplantısında THY sürprizi! Uçak, ürün yerleştirme gibi kadraja girdi Haldun Üstünel, 20'li yaşlar akımına dahil olduğu paylaşımda Fenerbahçe'yle dalga geçti Haldun Üstünel, 20'li yaşlar akımına dahil olduğu paylaşımda Fenerbahçe'yle dalga geçti Meral Akşener'den Fahrettin Koca'ya Çin aşısı tepkisi: Uygur kardeşlerimiz tecavüze uğruyor, yazıklar olsun Meral Akşener'den Fahrettin Koca'ya Çin aşısı tepkisi: Uygur kardeşlerimiz tecavüze uğruyor, yazıklar olsun Tekneyle denize açılıp çıplak poz veren turist kadınlar gözaltına alındı Tekneyle denize açılıp çıplak poz veren turist kadınlar gözaltına alındı Son Dakika: Türkiye'de 5 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 356 kişi vefat etti, 26 bin 476 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 5 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 356 kişi vefat etti, 26 bin 476 yeni vaka tespit edildi Fenerbahçe'nin maçına hakem Ali Koç atandı, ortalık karıştı! MHK sorumluları görevden aldı Fenerbahçe'nin maçına hakem Ali Koç atandı, ortalık karıştı! MHK sorumluları görevden aldı Son Dakika! Geçtiğimiz haftaya göre koronavirüs vaka sayısı en çok azalan 5 il açıklandı Son Dakika! Geçtiğimiz haftaya göre koronavirüs vaka sayısı en çok azalan 5 il açıklandı Hem maçı kaybetti, hem de kazandığı 2,25 euroluk para ödülüyle dalga geçti Hem maçı kaybetti, hem de kazandığı 2,25 euroluk para ödülüyle dalga geçti

Son Dakika Haberleri
17:54 Türkiye ve Mısır 8 yıl sonra yeniden masada
17:51 Dünyada huzur kalmayınca, tatil için yeni alan uzay oldu! İşte 3 günlük fiyatı
17:37 Crystal Palace, Ozan Tufan'dan vazgeçmiyor! Serbest kalma maddesini ödeyip, transferi bitirecek
17:25 Bakan Fatih Dönmez açıkladı: Kanuni sondaj gemisi Karadeniz'e açıldı
17:23 Son Dakika! Geçtiğimiz haftaya göre koronavirüs vaka sayısı en çok azalan 5 il açıklandı
17:16 Hasret sona erecek! Premier Lig'in son iki haftasında taraftarlar tribüne geri dönüyor
17:07 ABD'li bilim adamlarından korkutan iddia: Çin'in fırlattığı roket İstanbul'a düşebilir!
17:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan, aşı tedarikiyle ilgili Putin'le görüştü
16:56 Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ı 'Beraberlik yeter' düşüncesi çılgına çevirdi!
16:33 Otomobilde Renault, hafif ticaride Ford ilk sırada
Bu ülkede düelloya katılıp birini öldürebilirsiniz! Karşılığında istenen tek şey kan bağışı Bu ülkede düelloya katılıp birini öldürebilirsiniz! Karşılığında istenen tek şey kan bağışı         
23:14
Mehmet Günsür '20 yaş' akımına katıldı, Cem Yılmaz yaptığı yorumla kırdı geçirdi Mehmet Günsür '20 yaş' akımına katıldı, Cem Yılmaz yaptığı yorumla kırdı geçirdi         
22:58
16 yaşındaki genç kız, çatıya çıkarak intihara kalkıştı 16 yaşındaki genç kız, çatıya çıkarak intihara kalkıştı         
22:29
Galatasaray'da iptal edilen başkanlık seçiminin ardından Mustafa Recevik ile Emre Erdoğan istifa etti Galatasaray'da iptal edilen başkanlık seçiminin ardından Mustafa Recevik ile Emre Erdoğan istifa etti         
22:16
Görevden alınan eski bakan Selçuk, Kardemir'e yönetim kurulu üyesi oldu Görevden alınan eski bakan Selçuk, Kardemir'e yönetim kurulu üyesi oldu         
21:16
MHP ile yaşanan gerginlik sonrası Habertürk'te peş peşe ayrılıklar MHP ile yaşanan gerginlik sonrası Habertürk'te peş peşe ayrılıklar         
20:45
Kalben'in kendisine Kalben'in kendisine "Zayıflasan keşke" diyen takipçisine verdiği yanıt paylaşım rekoru kırıyor         
19:51
Fiyatlar alıp başını gitti! Arsa ve arazi sahiplerine müjde Fiyatlar alıp başını gitti! Arsa ve arazi sahiplerine müjde         
16:50
Koronaya yakalanan babasına su vermeye çalışan genç kızın videosu dünyayı ağlattı Koronaya yakalanan babasına su vermeye çalışan genç kızın videosu dünyayı ağlattı         
16:27
Ali Kırca, yıllar sonra görüntülendi Ali Kırca, yıllar sonra görüntülendi         
16:09
Bige Önal, 20'li yaşlar akımına 2001 yılındaki dolar kuruyla katıldı Bige Önal, 20'li yaşlar akımına 2001 yılındaki dolar kuruyla katıldı         
15:32
Siirt'te 4 metrelik dev yılan köylüleri korkuttu Siirt'te 4 metrelik dev yılan köylüleri korkuttu         
15:04
Kırıkkale'de 12 milyon litre doğal kaynak suyu bulundu: Kente aylık 518 bin lira kazandıracak! Kırıkkale'de 12 milyon litre doğal kaynak suyu bulundu: Kente aylık 518 bin lira kazandıracak!         
14:40
Yarı çıplak halde kadının üzerine yürüdü, çevredekiler görmezden geldi Yarı çıplak halde kadının üzerine yürüdü, çevredekiler görmezden geldi         
14:40
Türkiye diye Afganistan'daki yolu paylaşan AK Partili vekil sosyal medyanın diline düştü Türkiye diye Afganistan'daki yolu paylaşan AK Partili vekil sosyal medyanın diline düştü         
14:06
20 Yaş akımına uyan ünlü Tarihçi İlber Ortaylı, sosyal medyanın gündemine oturdu 20 Yaş akımına uyan ünlü Tarihçi İlber Ortaylı, sosyal medyanın gündemine oturdu         
13:59
Sunucu Ebru Baki'yi hedef alan Devlet Bahçeli'nin yardımcısına, kanaldan yanıt geldi Sunucu Ebru Baki'yi hedef alan Devlet Bahçeli'nin yardımcısına, kanaldan yanıt geldi         
13:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2021 23:34:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Hasan Amca 10 yıldır güneş gören eve hasret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement