Hasan amca müzik tutkusuyla genç kalıyor - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Hasan amca müzik tutkusuyla genç kalıyor - Son Dakika

Hasan amca müzik tutkusuyla genç kalıyor

6 saat önce

Gaziantep'te amatör olarak ud ve akordiyon çalan ve ardından bir kursa giderek nota öğrenip keman çalmaya başlayan 80 yaşındaki Hasan Altaş, şimdi de piyano dersleri alıyor.

Hasan amca müzik tutkusuyla genç kalıyor, System.String[]

Gaziantep'te amatör olarak ud ve akordiyon çalan ve ardından bir kursa giderek nota öğrenip keman çalmaya başlayan 80 yaşındaki Hasan Altaş, şimdi de piyano dersleri alıyor.

Meslek lisesi son sınıfa devam ederken kaybettiği babasının kaporta dükkanını devralmak durumunda kalan Hasan Altaş, kaportacılık yaptığı yıllarda amatör olarak ud ve akordiyon çaldı.

O dönemde bir hocadan da ders alarak nota öğrenen ve keman çalmaya başlayan Altaş, emekli olunca da Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Aktif Yaşam Merkezine gitti.

Burada yaşıtlarına enstrüman çalan ve ilerlemiş yaşına rağmen müzik tutkusundan vazgeçmeyen Altaş, bu sefer de Şehitkamil Belediyesi Sanat Merkezine giderek piyano kursuna kaydoldu.

Hasan Altaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasının mesleğini devraldıktan sonra aynı zamanda müziğe de ilgi duyduğunu belirtti.

Hayatta boş durmamak gerektiğini aktaran Altaş, "Beynimizin çalışması lazım. Bir şeylerle uğraşmak lazım. Onun için de kendimi müziğe verdim, hayatıma müzikle devam ediyorum. 80 yaşına geldim, müziği bırakmadım. Benim gibi olan diğer arkadaşlara da tavsiye ediyorum. Evde oturmasınlar." dedi.

Üç çocuğu olduğunu belirten Altaş, "Çocuklarımın hepsini okuttum. 4 torunum var. Onlar da dedelerinin yanında müzik öğreniyor. Onları da çalıştırıyorum. Eşim, çocuklarım ve torunlarımla mutlu bir hayatımız var." diye konuştu.

Altaş, müziğin yaşantısının bir parçası olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Müzik olmazsa ben de olmam. Daha çok hayata bağlanıyorum. Dostlarıma da hiç olmazsa bir şeyle uğraşmalarını söylüyorum. Bu yaşta uğraşın yoksa alzaymır hastalığı meydana çıkar. Mesela ben 80 yaşında olduğum halde kendimi 50 yaşında hissediyorum. Hayatta tembelliğe yer yok, mücadeleye devam etmek lazım. Ne zamana kadar yaşayacağımız belli değil ama yaşamak için bir şeyler yapmak, durmamak lazım."

"Bu kadar fazla enstrüman bilmesi beni şaşırttı"

Piyano eğitmeni Gizem Melekoğlu da Hasan Altaş'ın kursa geldiğinde kendisine müzikle ilgili çok fazla bilgisi olduğunu söylediğini ifade ederek, "Yaşının ilerlemiş olması ve bu kadar fazla enstrüman bilmesi beni şaşırttı. Nota bildiği için işimizin çok kolay olacağını düşündüm. Piyano hem sağ hem sol beyni çalıştırdığı için biraz zor bir enstrüman. Parmakları alıştırmaya çalışıyoruz ama kesinlikle ritme kulağı çok yatkın." ifadelerini kullandı.

Melekoğlu, Altaş'ın evde oturup televizyon izlemek yerine sanatsal bir uğraş içerisinde olmasını takdirle karşıladığını belirterek, "Hasan amca gençlere de örnek oluyor." dedi.

Meslek Lisesi, Gaziantep, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 11:10 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Arjantin'de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı
"Paniğe kapılmayın" sözünü en iyi anlatan görüntü: Yaşlı adamın elleri boş kaldı Koronavirüse karşı "Türk Işın Tedavisi" klinik çalışmalar için Sağlık Bakanlığı'na başvuru yapıldı
Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in dünyayı koronavirüse karşı 5 yıl önce uyardığı ortaya çıktı Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in dünyayı koronavirüse karşı 5 yıl önce uyardığı ortaya çıktı         
10:55
EURO 2020'nin ertelenmesinin UEFA'ya maliyeti 1.9 milyar euro oldu EURO 2020'nin ertelenmesinin UEFA'ya maliyeti 1.9 milyar euro oldu         
10:51
Antalya'da dinozor maketleri de dezenfekte edildi Antalya'da dinozor maketleri de dezenfekte edildi         
10:50
Tulum sanatçısı Taksim Meydanı'nda vatandaşlarla Tulum sanatçısı Taksim Meydanı'nda vatandaşlarla "Çanakkale Türküsü"nü söyledi         
10:47
Survivor'dan elenen isim Tayfun Erdoğan oldu Survivor'dan elenen isim Tayfun Erdoğan oldu         
10:43
İTÜ'de 90 dakikada koronavirüsü tespit eden cihaz geliştirildi İTÜ'de 90 dakikada koronavirüsü tespit eden cihaz geliştirildi         
10:32
Vatandaşlar koronavirüs tedbirine karşı evden çıkmayınca Marmaray istasyonları boş görüntülendi Vatandaşlar koronavirüs tedbirine karşı evden çıkmayınca Marmaray istasyonları boş görüntülendi         
09:50
Gaziantepli ayakkabıcı, kendine has geliştirdiği yöntemle ayakkabıları yakarak boyayıp virüslerden temizliyor Gaziantepli ayakkabıcı, kendine has geliştirdiği yöntemle ayakkabıları yakarak boyayıp virüslerden temizliyor         
09:43
Koronavirüs nedeniyle Premier Lig iptal olursa, kayıp 750 milyon pound olacak Koronavirüs nedeniyle Premier Lig iptal olursa, kayıp 750 milyon pound olacak         
09:19
Süper Lig ve TFF 1. Lig'de maçların devam etmesine, futbolcular tepki gösterdi Süper Lig ve TFF 1. Lig'de maçların devam etmesine, futbolcular tepki gösterdi         
09:01
Dezenfektan, kolonya ve etil alkol ihraç etmek isten firmalar Ticaret Bakanlığı'ndan izin alacak Dezenfektan, kolonya ve etil alkol ihraç etmek isten firmalar Ticaret Bakanlığı'ndan izin alacak         
08:16
Trump inadından vazgeçmiyor: Çin virüsü demeye devam edeceğim Trump inadından vazgeçmiyor: Çin virüsü demeye devam edeceğim         
03:29
Volkswagen, koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa'da üretime ara veriyor Volkswagen, koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa'da üretime ara veriyor         
00:34
Türkiye'de koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti Türkiye'de koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti         
23:58
İran'da 103 yaşındaki hasta koronavirüsü yenerek taburcu oldu İran'da 103 yaşındaki hasta koronavirüsü yenerek taburcu oldu         
23:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2020 18:01:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hasan amca müzik tutkusuyla genç kalıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]