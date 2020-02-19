Hasan Angı: "Konvoya hayır kampanyasını gönülden destekliyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hasan Angı: 'Konvoya hayır kampanyasını gönülden destekliyoruz' - Son Dakika

Hasan Angı: "Konvoya hayır kampanyasını gönülden destekliyoruz"

6 saat önce

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, düğün konvoyları, sokak düğünleri ve havai fişek kullanımının terk edilmesinin ve şehirde yaşayan diğer insanların rahatının düşünülmesinin gerektiğini söyledi.

Hasan Angı:

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, düğün konvoyları, sokak düğünleri ve havai fişek kullanımının terk edilmesinin ve şehirde yaşayan diğer insanların rahatının düşünülmesinin gerektiğini söyledi.


AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, düğün konvoyları, havai fişek kullanımı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Şehir hayatında hepimizin uyması gereken belli başlı kurallar bulunuyor. Bu noktada her bir vatandaşımızın da üzerinde ayrı ayrı sorumlulukları var. Bu kural ve sorumluluklara uyduğumuz takdirde günlük şehir yaşantımızı huzurlu bir şekilde devam ettirebiliriz. Kış aylarını yavaş yavaş geride bırakıp bahar aylarına yaklaştığımız şu günlerde pek çok gencimiz de evlilik hazırlıkları yapıyor. Bu noktada özellikle yaz aylarında düğünlerin sıklaşması ile birlikte sokak düğünleri, düğün konvoyları, havai fişek kullanımı da artıyor. Düğün konvoyları ile yolları ve caddeleri tıkadığımızda belki birileri ambulansla ya da kendi aracıyla hastasını, bir yaşlısını bir yere yetiştirmesine engel oluyor ya da bir iş toplantısına yetiştirmek durumunda olan birinin böyle konvoylara maruz kalıp zarara uğramasına sebep olabiliyoruz. Özellikle konvoylar; itfaiye araçlarımızın, ambulanslarımızın, emniyet güçlerimizin hareketini kısıtlıyor. Şehirde büyük bir gürültü kirliliği oluşturuyor ve şehir düzenini tamamen ortadan kaldırıyor. Bu her şeyden önce kul hakkıdır. Bunun gelenek ve görenekle ilgisi yoktur. Zaten bizim geleneklerimizde düğün konvoyu diye bir uygulama da bulunmamaktadır. Vatandaşlarımızın dünya evine girdikleri en mutlu günlerinde daha duyarlı ve hassas olmalarını bekliyoruz. Bunun yanında sokak düğünleri ile düğünlerde silah ve havai fişek kullanımını terk etmemiz gerekiyor. Silah kullanımı ile düğünlerimizde bu güne kadar pek çok acı yaşadık. Bu acıların bir daha yaşanmaması adına herkesi daha duyarlı olmamaya davet ediyorum. Ayrıca düğünlerde ve kutlamalarda havai fişek kullanımının ve drift yapılmasının da artık son bulmasını istiyoruz. Hastası olan, yaşlısı olan, çocuğu olan vatandaşlarımızı rahatsız etmeye kimsenin hakkı yok. En mutlu gününde herkesin mutlaka sevinmeye hakkı var ama şehirde yaşadığımızı, diğer insanları rahatsız etmememiz gerektiğini de düşünmemiz gerekiyor. Şehirde yaşadığımızı asla unutmamamız gerekiyor. Konya hoşgörünün, huzurun barışın kardeşliğin başkenti. Konya güzel ve örnek bir şehir. Konya'nın bu tür olumsuz olaylarla anılmasını istemiyoruz. Konyalılardan istirhamımız, birbirimizin hakkına saygı gösterelim, hiç kimseyi kendi eğlencemiz için rahatsız etmeyelim. Tüm Konyalı hemşehrilerimin bu konuya hassasiyet göstereceğine inanıyorum. Konya valimiz, il emniyet müdürümüz ve belediye başkanlarımız öncülüğünde sokak düğünleri, düğün salonları, düğün konvoyları ve hava fişeklerle ilgili düzenlenen ortak basın açıklamasına önemli buluyor, AK Parti Konya teşkilatları olarak sosyal medyada başlatılan 'Konvoya Hayır' kampanyasını gönülden destekliyoruz" ifadelerine yer verdi. - KONYA

AK Parti, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 12:27 Kaynak: İHA
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