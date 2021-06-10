Üye Girişi
Hasan Arat, Avrupa Olimpiyat Komiteleri Yönetim Kurulu üyeliğine üçüncü kez seçildi - Son Dakika

Hasan Arat, Avrupa Olimpiyat Komiteleri Yönetim Kurulu üyeliğine üçüncü kez seçildi

10.06.2021 14:57
Hasan Arat, Avrupa Olimpiyat Komiteleri Yönetim Kurulu üyeliğine üçüncü kez seçildi, System.String[]

Avrupa Olimpiyat Komiteleri (EOC) Genel Kurulu'nda yapılan seçimde Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkan Yardımcısı Hasan Arat, yeniden yönetim kurulu üyesi seçildi.

Avrupa Olimpiyat Komiteleri (EOC) Genel Kurulu'nda yapılan seçimde Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkan Yardımcısı Hasan Arat, yeniden yönetim kurulu üyesi seçildi.

Hasan Arat, Yunanistan'ın başkenti Atina'da gerçekleştirilen toplantıda 50 ülke temsilcisinin 41'inden aldığı oyla 2025 yılına kadar EOC Yönetim Kurulu üyeliğini sürdürecek.

Seçimle ilgili AA muhabirine açıklamada bulunan Arat, EOC'nin 50. yıl genel kurulunun gerçekleştirildiğini belirterek, "Sabah bölümünde seçimler yapıldı. Yunanistan Olimpiyat Komitesi Başkanı, genel kurulda başkanlığa seçildi. Ben de yönetim kuruluna 50 ülkeden 41 temsilcinin oyunu alarak yeniden seçildim. 50 ülkeden 41'inin oyunu almak Türkiye için, olimpiyat ve spor dünyası için son derece önemlidir. Bu seçimle 2025 yılına kadar Avrupa Olimpiyat Komiteleri üyeliğini Türkiye adına üstlenmiş oldum." ifadelerini kullandı.

2023 Avrupa Oyunları Koordinasyon Komisyonu Başkanlığı da yapan Arat, "Üyelerin bu yüksek teveccühü mutluluk verici. Türkiye ve bayrağımızı temsil etmek onur veriyor. Beni yetiştiren güzel ülkeme sonsuz şükranlarımı sunarım." değerlendirmesinde bulundu.

Hasan Arat, EOC'nin yönetim kurulu üyeliğine üçüncü kez seçildi.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, Avrupa Olimpiyat Komiteleri, Yunanistan, Hasan Arat, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Hasan Arat, Avrupa Olimpiyat Komiteleri Yönetim Kurulu üyeliğine üçüncü kez seçildi - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fenerbahçe'nin doktoru Burak Kunduracıoğlu Galatasaray'lı çıktı! Görevine son verildi 15:09 Fenerbahçe'nin doktoru Burak Kunduracıoğlu Galatasaray'lı çıktı! Görevine son verildi Bodrum yaz fiyatlarıyla karıştı: Loca ücreti 10 bin, dürüm 400 lira 14:58 Bodrum yaz fiyatlarıyla karıştı: Loca ücreti 10 bin, dürüm 400 lira Aleyna Tilki yine gündem oldu! Hayalindeki erkeği anlattı: Maço ve keko olmalı 14:51 Aleyna Tilki yine gündem oldu! Hayalindeki erkeği anlattı: Maço ve keko olmalı
Tuğba Ekinci annesiyle pozlarını paylaştı! Görenler benzerliğe inanamadı 14:33 Tuğba Ekinci annesiyle pozlarını paylaştı! Görenler benzerliğe inanamadı Müge Anlı'daki cinayet aydınlatıldı! Cani kardeş, abisi ve yengesini nasıl öldürdüğünü itiraf etti 14:00 Müge Anlı'daki cinayet aydınlatıldı! Cani kardeş, abisi ve yengesini nasıl öldürdüğünü itiraf etti Metropoll Araştırma'nın son anketine kararsızlar şoku! Yüzde 39,9 13:21 Metropoll Araştırma'nın son anketine kararsızlar şoku! Yüzde 39,9 "Millet İttifakı'na yakınım" diyor
Gülay'dan korkutan haber! 90'lı yılların sevilen şarkıcısı 3. kez kansere yakalandı 13:10 Gülay'dan korkutan haber! 90'lı yılların sevilen şarkıcısı 3. kez kansere yakalandı Tesisteki balıklar sel sularına kapıldı, vatandaşlar tarladan ürün yerine balık topladı 12:32 Tesisteki balıklar sel sularına kapıldı, vatandaşlar tarladan ürün yerine balık topladı

Son Dakika Haberleri
15:08 Fenerbahçe'nin doktoru Burak Kunduracıoğlu Galatasaray'lı çıktı! Görevine son verildi
15:02 Sedat Peker YouTube kanalını reklama açmış olsa şu ana kadar 1,8 milyon lira kazanacaktı
14:52 Uzmanından açıklama geldi! Müsilajlı balık ve midye yenir mi?
14:50 Aleyna Tilki yine gündem oldu! Hayalindeki erkeği anlattı: Maço ve keko olmalı
14:45 Terim dönemi bitiyor mu? G.Saray başkan adaylarının kapalı kapılar ardında görüşme yaptığı isimler ortaya çıktı
14:40 Otelde dehşet anları! Sauna kısmında çıkan yangında mahsur kalanlar var
14:37 Kıraç'ın Milli Takım marşı olay yarattı! Sosyal medya ikiye bölündü
14:32 Tuğba Ekinci annesiyle pozlarını paylaştı! Görenler benzerliğe inanamadı
14:28 Son Dakika! Danıştay'dan "Andımız" kararının gerekçesi: Yasa Milli Eğitim Bakanlığı'na takdir hakkı tanıyor
14:25 Çalıntı eserler bulundu! Ömer Çelik: Adana Ulu Camii'nden çalınan tarihi eserler Hollanda'dan çıktı
Polis baskınında neye uğradıklarını şaşırdılar! Kimi tuvalete saklandı kimisi sahnenin altına girmeye çalıştı Polis baskınında neye uğradıklarını şaşırdılar! Kimi tuvalete saklandı kimisi sahnenin altına girmeye çalıştı         
15:13
Sedat Peker YouTube kanalını reklama açmış olsa şu ana kadar 1,8 milyon lira kazanacaktı Sedat Peker YouTube kanalını reklama açmış olsa şu ana kadar 1,8 milyon lira kazanacaktı         
15:03
Uzmanından açıklama geldi! Müsilajlı balık ve midye yenir mi? Uzmanından açıklama geldi! Müsilajlı balık ve midye yenir mi?         
14:53
Kıraç'ın Milli Takım marşı olay yarattı! Sosyal medya ikiye bölündü Kıraç'ın Milli Takım marşı olay yarattı! Sosyal medya ikiye bölündü         
14:37
Son Dakika! Danıştay'dan Son Dakika! Danıştay'dan "Andımız" kararının gerekçesi: Yasa Milli Eğitim Bakanlığı'na takdir hakkı tanıyor         
14:28
Müsilaj'da skandal yaratacak iddia! Denizlerimize bilerek mi bırakıldı Müsilaj'da skandal yaratacak iddia! Denizlerimize bilerek mi bırakıldı         
13:23
"Kahve acı olmuş" diyerek eşini boğarak öldüren ve müebbet hapis talep edilen müezzin boynunu kendi kesmiş         
13:19
Son dakika: Ağrı'da tonlarca altın ve gümüş rezervi bulundu! Toplam piyasa değeri 1.23 milyar dolar Son dakika: Ağrı'da tonlarca altın ve gümüş rezervi bulundu! Toplam piyasa değeri 1.23 milyar dolar         
13:07
Cono aşireti ifşa oldu! Polis 71 kelimelik dili öğrenip fuhuş çetesini çökertti Cono aşireti ifşa oldu! Polis 71 kelimelik dili öğrenip fuhuş çetesini çökertti         
11:54
Çift maaş aldığını doğruladı! TRT Genel Müdürü: TRT'den 15.000, Türksat'tan 14.500 lira alıyorum Çift maaş aldığını doğruladı! TRT Genel Müdürü: TRT'den 15.000, Türksat'tan 14.500 lira alıyorum         
11:52
Henüz 14 yaşında! Denemek için giydiği 8 bin liralık ayakkabılarla çıkıp gitti Henüz 14 yaşında! Denemek için giydiği 8 bin liralık ayakkabılarla çıkıp gitti         
11:11
TAPDK bandrollerini ikinci kez kullanıp, devleti 80 milyon lira zarara sokacaklardı TAPDK bandrollerini ikinci kez kullanıp, devleti 80 milyon lira zarara sokacaklardı         
10:57
Bakan Yardımcısı Birpınar video ile anlattı: Deniz salyası, yüzde 99'u su olan bir salgı Bakan Yardımcısı Birpınar video ile anlattı: Deniz salyası, yüzde 99'u su olan bir salgı         
10:46
17 yaşındaki genç, sosyal medyadan yengesine mesaj atan şahsı öldürdü 17 yaşındaki genç, sosyal medyadan yengesine mesaj atan şahsı öldürdü         
09:50
Karısıyla tartışan komşusunu gözünü kırpmadan öldürdü: Laf atana kurşun atarım Karısıyla tartışan komşusunu gözünü kırpmadan öldürdü: Laf atana kurşun atarım         
09:37
Bakan Soylu'nun Peker açıklamaları AK Parti'de tartışma yarattı! 15 vekil Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kapısını çalacak Bakan Soylu'nun Peker açıklamaları AK Parti'de tartışma yarattı! 15 vekil Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kapısını çalacak         
09:00
Okulda büyük rezalet! Kocasını aldatan müdürün çıplak fotoğrafları ifşa oldu Okulda büyük rezalet! Kocasını aldatan müdürün çıplak fotoğrafları ifşa oldu         
23:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2021 15:19:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hasan Arat, Avrupa Olimpiyat Komiteleri Yönetim Kurulu üyeliğine üçüncü kez seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement